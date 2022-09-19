كيف أصبحت الهند من ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم

نيودلهي : البلاد

خلال الأيام القليلة الماضية ، انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي حول تفوق الهند على المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) وتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم ، بعد الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) والصين واليابان وألمانيا.

قال تحليل أجرته بلومبيرج مؤخرًا أن الاقتصاد الهندي أصبح أكبر من الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس.

وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، تفوقت الهند على المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم ، وفقًا لتقرير إعلامي. سرد عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء الهندي ، سانجيف سانيال ، الأسباب التي دفعت الهند إلى خامس أكبر اقتصاد ، متجاوزة المملكة المتحدة. سلط سانيال الضوء على أن “الجهود المتراكمة على مدى عدة سنوات تؤتي ثمارها الآن”.

قال سانيال: “الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض على مدى عدة سنوات ، بالعودة إلى فرض استقرار الاقتصاد الكلي مع إطار استهداف التضخم ، ثم إصلاح ضريبة السلع والخدمات الذي خلق سوقًا للكربون ، وقانون الإعسار والإفلاس كان بمثابة القوة الدافعة للهند”. وشدد على أن العديد من هذه الإصلاحات حدثت قبل أزمة فيروس كورونا ومن ثم عبر الوباء رغم كل الاضطرابات.

جزء مهم من هذا هو الحفاظ على انضباط الاقتصاد الكلي من خلال كل ذلك ، على الرغم من الضغوط الواضحة لأزمة كوفيد. لذلك أعتقد أن هذه هي سلسلة كاملة من الأسباب التي أود أن أقولها هي القوة الدافعة الرئيسية التي سمحت للهند بالظهور كأسرع اقتصاد في العالم نموًا “.

قال سانيال ردًا على تقرير مورغان ستانلي الذي يقول إن السياسة المالية الحكيمة للهند قد أثمرت نتائج عكسية في حين أن الولايات المتحدة والحوافز الأوروبية الهائلة قد أتت بنتائج عكسية ، ضع قدمك بقوة على الفرامل. لذلك كان الوباء أولاً وقبل كل شيء صدمة في الإمداد. كانت هناك تداعيات على جانب الطلب ، ولا شك في ذلك ، لكنها كانت أولاً وقبل كل شيء صدمة من جانب العرض “.

قال سانيال إن تركيز الحكومة المركزية الهندية كان دائمًا على دعم الشرائح شديدة الفقر والضعيفة في مجتمع الأعمال مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أوضح أنه تم أيضًا إجراء إصلاحات في جانب العرض والتي تمت إضافتها في المجموعة وجميع هذه العوامل ساعدت الاقتصاد الهندي على الخروج بشكل صحي من الأزمة ، وشدد أيضًا على أن النظام الاقتصادي الهندي وقدراته في وضع جيد للاستجابة ، إذا طلب ذلك. ينمو.

وفي حديثه عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة ، قال سانيال: “لقد شهدنا تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة. لقد برزت الهند بالتأكيد كمركز رئيسي لصادرات الخدمات وكل شركة كبرى تقريبًا في جميع أنحاء العالم لديها الآن مكتب خلفي أو مركز تطوير أو شيء من هذا القبيل هنا في الهند “.

“السوق المحلية الهندية جذابة أيضًا ، ومن ثم هناك تدفقات على المحفظة تكون بطبيعتها متقلبة ، فقد شهدنا حدوث تدفقات جيدة في الأشهر الأخيرة. أعتقد أن المستثمرين يقدرون استقرار الاقتصاد الكلي الذي ، كما تعلمون ، كانت هذه الحكومة على استعداد لفرضه حتى في المواقف الصعبة “. جاءت تصريحاته بعد فوز الهند في 3 سبتمبر على المملكة المتحدة وأصبحت خامس أكبر اقتصاد في العالم.