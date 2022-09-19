“الأراضي البيضاء”: 90 يوماً على انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية

جدة : البلاد

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” عن تبقي 90 يوماً على انتهاء مدة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية من تطبيق الرسوم في مكة المكرمة وجدة وحاضرة الدمام، لافتاً الانتباه إلى أن تأخير تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي للمدينة سواءً في مرحلتها الأولى أو الثانية يترتب عليه غرامات قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم.

وأوضح البرنامج ، أن تأخر مالك الأرض عن تسجيلها خلال المدة النظامية عند بدء تطبيق الرسوم في مدينة معينة يترتب عليه إصدار مخالفة عدم تسجيل بمقدار 2.5% من قيمة الأرض، بالإضافة لقيمة الرسم الأساسية بعد صدور الفاتورة، وفي حال تأخر السداد عن الفترة المحددة؛ تُضاف مخالفة جديدة بقيمة 2.5%، ما يستوجب سداد مالك الأرض مخالفتين بالإضافة إلى فاتورة الرسوم بإجمالي يصل إلى 7.5% من قيمة الأرض المُسجلة.

وأضاف أن جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاقات الجغرافية للمدن التي تُطبق فيها رسوم الأراضي البيضاء مطالبون بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية بما فيهم ملاك الأراضي البيضاء المطورة في مكة المكرمة وجدة وحاضرة الدمام، وذلك قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية بعد 90 يوماً.

وأشار إلى أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في المنصة، ثم تقديم المسوغات خلال فترة الاعتراض بعد صدور الفاتورة، موضحاً أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناء على البيانات من وزارة العدل لحظة إصدارها، وفي حال نقل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.

وأكد البرنامج دوره في زيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية المطورة بأسعار مناسبة، وتحقيق المنافسة العادلة والحد من الاحتكار بما يسهم في إحداث حراك في القطاع.

يُذكر أن التعديل على لائحة رسوم الأراضي البيضاء تضمن ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية تضم الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها (10) آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، في حين تشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

يشار إلى إعلان البرنامج عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على منطقة القصيم (بريدة، وعنيزة) ومدينة حائل في 16 من الشهر الجاري، داعياً ملاك الأراضي البيضاء إلى تسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية للتسجيل، عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء https://idlelands.housing.gov.sa/ar، ويمكن التواصل عبر مركز الاتصال الموحّد 920022440 للمزيد من التفاصيل.