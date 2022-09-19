أسينسيو على أعتاب برشلونة!

فجّرت يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية مفاجآة في أخبار الميركاتو وزعمت اليوم الاثنين، أن برشلونة يتفاوض مع نجم ريال مدريد ماركو أسينسيو في الوقت الراهن.

ينتهي عقد أسينسيو (26 عامًا) مع ريال مدريد بانقضاء الموسم الحالي 2022-2023، ويحاول برشلونة خطف اللاعب في صفقة مجّانية في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقالت “موندو ديبورتيفو“: إن أسينسيو لا يرغب في البقاء ضمن صفوف ريال مدريد بسبب سقوطه من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي وحصوله على دقائق لعب نادرة.

فمن أصل 9 مباريات خاضها ريال مدريد في الموسم الحالي، لم يلعب أسينسيو أي مباراة أساسيًا، ومنحه أنشيلوتي فقط 47 دقيقة إجمالًا، كلاعب بديل في 4 مباريات.

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وفد أسينسيو إلى ريال مدريد صيف 2015 قادمًا من ريال مايوركا مقابل 4 ملايين يورو، في حين أن برشلونة فشل في التعاقد معه عام 2014 لضعف العرض المادي.

ويعاود برشلونة محاولاته للتعاقد مع أسينسيو بعد 8 سنوات، لكن هذه المرة سيكون الأمر أسهل نسبيًا نظرًا إلى أن عقد اللاعب مع ريال مدريد على وشك الانتهاء.