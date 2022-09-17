جارون باير المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى مجموعة LEGO

جدة : البلاد

يتمتع يرون بخبرة واسعة في الشؤون المؤسسية والاستهلاكية في مجالات علوم الحياة والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والأجهزة الطبية، ولديه شغف بالشركات الناشئة وتطوير الأعمال وإحداث التحوّل فيها، علاوة على اهتمامه بالأسواق الناشئة.

تشتمل خبرته أيضًا على الإدارة العامة وتطوير الاستراتيجيات وتنفيذها، بجانب دعم النمو الرقمي ونموّ التجارة الإلكترونية، والكثير غيرها.

في العام 2015، انضم يرون إلى مجموعة LEGO في منصب نائب الرئيس لعمليات السوق التجارية، ضمن مجموعة أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، متخذًا من لندن مقرًا. في العام 2018، أصبح يرون بيير المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى مجموعة LEGO، المنصب المسؤول عن خدمة نحو 20 سوقًا في المنطقة من خلال مركز رئيس في جوهانسبرغ ومقر لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يقع في دبي.

قبل انضمام يرون إلى مجموعة LEGO، شغل عدّة مناصب في “فيليبس”، حيث عمل في أمستردام مدير إدارة أول لعمليات الاندماج والاستحواذ المؤسسية والمشاريع المشتركة وعمليات استكمال الاندماج، كما عمل مدير إدارة تحسين التسويق في قسم المنتجات العصرية لدى الشركة. بدأ يرون مسيرته المهنية في قسم الأجهزة الطبية لدى شركة “جونسون آند جونسون” وتوالى تعيينه في مناصب رفيعة في إدارة سلاسل التوريد في كل من خرونينغن وبروكسل وميامي. كذلك أسس وأدار شركة صغيرة ناشئة عبر الإنترنت، وقدّم استشارات للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يرون حاصل على درجة “ماستر بلاك بلت” في برنامج “الحيود السداسية الرشيقة” LEAN 6 Sigma، وحاصل على درجة تنفيذية من معهد “إنسياد”.