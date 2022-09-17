فيديو.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون 3-0

حقق -حامل اللقب- مانشستر سيتي فوزًا سهلًا أمام وولفرهامبتون بثلاثة أهداف نظيفة 3-0 عصر السبت ضمن مباريات الجولة الـ7 من الدوري الإنجليزي.

أقيمت المباراة على أرضية ملعب “مولينو” معقل وولفرهامبتون أمام نحو 25 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور.

وعزز مانشستر سيتي صدارته لجدول المسابقة بواقع 17 نقطة، في حين أن وولفرهامبتون ظل في المؤخرة برصيد 6 نقطة بالمركز الـ16.

أهداف مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون بدأها الإنجليزي جاك غريليش مبكرًا في الثانية 55 إثر تمريرة حاسمة من كيفين دي بروين.

وضاعف النرويجي إيرلينغ هالاند من تقدّم مانشستر سيتي بالهدف الثاني بالدقيقة 16، بتمريرة من زميله البرتغالي برناردو سيلفا.

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وطرد حكم اللقاء، أنتوني تايلور، مدافع وولفرهامبتون الإيرلندي الشاب ناثان كولينز في الدقيقة 33 إثر تدخل خشن ضد جاك غريليش.

واختتم الإنجليزي الواعد فيل فودين أهداف مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدقيقة 69 بتمريرة حاسمة من دي بروين مجددًا.

وأصبح هالاند في صدارة لائحة هدّافي الدوري الإنجليزي بـ11 هدفًا، فيما تصدر زميله دي بروين لائحة الممريين الحاسمين بـ6 أسيست.

شاهد أهداف مانشستر سيتي وولفرهامبتون 3-0