هل يشارك بنزيمة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد؟

تضاربت الأنباء في الصحف الإسبانية حول مدى لحاق مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيمة (34 عامًا) بمباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد الأحد المقبل.

ويستقبل أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد أمسية الأحد 18 سبتمبر في ملعب “واندا ميترو بوليتانو” ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

بنزيمة كان قد تعرّض إلى إصابة على مستوى الركبة أمام غلاسكو رينجرز الاسكتلندي الأسبوع الماضي بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

واضطر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى إخراج بنزيمة في الدقيقة 30 من الشوط الأول، ليزج بالبلجيكي المخضرم إيدين هازارد بدلًا منه.

Hazard comes in for the injured Karim Benzema 🤕 pic.twitter.com/CAlvhbw489

— ESPN FC (@ESPNFC) September 6, 2022