هل يشارك بنزيمة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد؟

تضاربت الأنباء في الصحف الإسبانية حول مدى لحاق مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيمة (34 عامًا) بمباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد الأحد المقبل.

ويستقبل أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد أمسية الأحد 18 سبتمبر في ملعب “واندا ميترو بوليتانو” ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

بنزيمة كان قد تعرّض إلى إصابة على مستوى الركبة أمام غلاسكو رينجرز الاسكتلندي الأسبوع الماضي بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

واضطر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى إخراج بنزيمة في الدقيقة 30 من الشوط الأول، ليزج بالبلجيكي المخضرم إيدين هازارد بدلًا منه.

Hazard comes in for the injured Karim Benzema 🤕 pic.twitter.com/CAlvhbw489 — ESPN FC (@ESPNFC) September 6, 2022

وذكرت تقارير أن بنزيمة يحتاج إلى راحة لا تقل عن 3 أسابيع، في حين أن بعض المصادر أكّدت أن اللاعب سيكون حاضرًا في ديربي مدريد.

لكن بنزيمة لم يتدرب أمس الخميس واليوم الجمعة في تدريبات النادي الملكي الجماعية، ما يعني أنه خارج الديربي تمامًا.

كما أن مدرب المنتخب الفرنسي” ديديه ديشامب” استبعد بنزيمة من قائمة منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولي التي تنطلق هذا الأسبوع.

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وغيّبت الإصابة بنزيمة عن المشاركة ضد ريال مايوركا بالجولة الخامسة من الليغا، ولايبزيغ الألماني في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

الجيد لريال مدريد أنه تمكّن من الفوز في كلتا المباراتين في غياب بنزيمة، الأولى أمام ريال مايوركا 4-1 والثانية أمام لايبزيغ بنتيجة 2-0.

وكان بنزيمة قد سجل 4 أهداف إضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة واحدة خلال 6 مباريات خاضها مع الريال في انطلاقة الموسم الحالي.