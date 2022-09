هالاند يحصد جائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

فاز النرويجي إيرلينغ هالاند (21 عامًا) بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 إثر أدائه القوي مع فريق مانشستر سيتي.

أحرز هالاند 9 أهداف من 5 مباريات خلال شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي، أمام وست هام وبورنموث ونيوكاسل وكريستال بالاس ونوتنغهام فورست؛ من ضمنها “هاتريك” في مباراتين متتاليتين بالجولتين 4و5 أمام كريستال بالاس ونوتنغهام فورست.

وحقق هالاند جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي في أول ظهور له على الإطلاق في المسابقة؛ إذ انضم إلى مانشستر سيتي صيف 2022 الجاري.

وكلّف هالاند خزائن مانشستر سيتي 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.

شاهد أهداف هالاند الـ9 في الدوري الإنجليزي شهر أغسطس

What a start to life in the #PL 👏@ErlingHaaland is August's @EASPORTSFIFA Player of the Month after 9️⃣ goals in his first 5️⃣ matches!#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/s22u5xFoQn

— Premier League (@premierleague) September 16, 2022