الرياضة

هالاند يحصد جائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

محمد ابو الوفاaccess_time20 / صفر / 1444 هـ      16 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
هالاند يفوز بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

فاز النرويجي إيرلينغ هالاند (21 عامًا) بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 إثر أدائه القوي مع فريق مانشستر سيتي.

 

أحرز هالاند 9 أهداف من 5 مباريات خلال شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي، أمام وست هام وبورنموث ونيوكاسل وكريستال بالاس ونوتنغهام فورست؛ من ضمنها “هاتريك” في مباراتين متتاليتين بالجولتين 4و5 أمام كريستال بالاس ونوتنغهام فورست.

 

وحقق هالاند جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي في أول ظهور له على الإطلاق في المسابقة؛ إذ انضم إلى مانشستر سيتي صيف 2022 الجاري.

 

وكلّف هالاند خزائن مانشستر سيتي 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.

 

شاهد أهداف هالاند الـ9 في الدوري الإنجليزي شهر أغسطس

 

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