“حمد الله” يقود الاتحاد لعبور الخليج

متابعة- محمود العوضي

تصوير- سلطان منصور

قاد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله فريقه الاتحاد، لعبور ضيفه الخليج بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

عبدالرزاق حمدالله يسجّل أول أهدافه هذا الموسم 👏⚽️#الاتحاد_الخليج pic.twitter.com/yL2itmXWnH — دوري روشن السعودي (@SPL) September 15, 2022

أحرز حمد الله، الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، ثم عزز النتيجة في شوط المباراة الثاني بالهدف الثاني له في اللقاء ورقم التسعين في بطولة الدوري السعودي، والرابع عشر بقميص الاتحاد في الدقيقة 69.

بتلك النتيجة ارتقى الاتحاد لوصافة الترتيب برصيد 10 نقاط خلف الشباب المتصدر بـ 12 نقطة.

‌🎥 هدف الاتحاد الثاني

⚽️ عبدالرزاق حمدالله

#️⃣ #الاتحاد_الخليج pic.twitter.com/zRUnMcXycZ — دوري روشن السعودي (@SPL) September 15, 2022