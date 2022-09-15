الرياضة

“حمد الله” يقود الاتحاد لعبور الخليج

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1444 هـ      15 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
تصوير- سلطان منصور
قاد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله فريقه الاتحاد، لعبور ضيفه الخليج بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

أحرز حمد الله، الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، ثم عزز النتيجة في شوط المباراة الثاني بالهدف الثاني له في اللقاء ورقم التسعين في بطولة الدوري السعودي، والرابع عشر بقميص الاتحاد في الدقيقة 69.

بتلك النتيجة ارتقى الاتحاد لوصافة الترتيب برصيد 10 نقاط خلف الشباب المتصدر بـ 12 نقطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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