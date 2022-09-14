إبرام عقدين بـ 1.592 مليار ريال لتأهيل وصيانة 6 محطات “صرف” بمكة وجدة

جدة : البلاد

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم 14 سبتمبر 2022، إبرامها عقدين طويلي الأجل مع تحالفين لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة بتكلفة مالية بلغت 1.592مليار ريال، أي قرابة (425 مليون دولار أمريكي) ولمدة 10 سنوات، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي تستهدف تحقيق الاستدامة البيئية وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه وطرح الفرص لإشراك القطاع الخاص، كجزء من نموذج مبتكر للاتفاقيات التي تهدف لاستقطاب وإشراك القطاع الخاص في الاستثمار بتأهيل وتشغيل وصيانة أصول الشركة الاستراتيجية القائمة.

ورعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، مراسم توقيع العقدين بين كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف المهندس نمر بن محمد الشبل، مع ممثلي التحالف السعودي الفرنسي الذي ضم شركة الأعمال المدنية المحدودة، وشركة الأوائل العصرية للمقاولات المحدودة وشركة فيوليا الفرنسية، ، فيما أُبرم العقد الثاني مع تحالف محلي ضم شركة مياهنا، وشركة ثبات للمقاولات.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية المهندس/ نمر بن محمد الشبل: “أن قيمة العقد الأول المبرم مع تحالف شركة الأعمال المدنية المحدودة، وشركة الأوائل العصرية للمقاولات المحدودة وشركة فيوليا الفرنسية، بلغت 1.200 مليار ريال سعودي أي ما يعادل (320 مليون دولار أمريكي)، بمستوى تعرفة موحد يبلغ 0.43 ريال سعودي لكل متر مكعب أي حوالي 0.11 دولار أمريكي لكل متر مكعب”.

وأضاف م.نمر الشبل أن نطاق العقد يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة أربع محطات للصرف الصحي في محافظة جدة، وهي: (محطة المطار 1 ، ومحطات الخمرة 3 و4 و6) بطاقة معالجةٍ إجمالية قدرها (790,000) متر مكعب في اليوم. مشيراً إلى أن التحالف سيلتزم باستثمار أكثر من (180) مليون ريال سعودي في أعمال إعادة التأهيل، مما يتيح تشغيل الأصول الاستراتيجية القائمة بموجب اللوائح التنظيمية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام البيئي.

وبيّن أن العقد الثاني المبرم مع التحالف المحلي الذي ضم شركة مياهنا، وشركة ثبات للمقاولات بلغت قيمته 392 مليون ريال، بمستوى تعرفة موحد يبلغ 0.21 ريال سعودي لكل متر مكعب أي حوالي 0.056 دولار أمريكي لكل متر مكعب، للعمل على إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطتي الصرف الصحي بحدا وعرنة في مدينة مكة المكرمة، بطاقة معالجةٍ إجمالية قدرها (500,000) متر مكعب في اليوم. مع القيام بأعمال إعادة التأهيل مقابل (110) ملايين ريال.

وأشار إلى أن هذه تعتبر الترسية الأولى والثانية لعقود برنامج التشغيل والصيانة طويل الأجل (LTOM) الخاصة بالشركة والتي تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي لعام 2030، مشيراً إلى أن الشركة تلقت مؤخرًا عروضًا للتشغيل والصيانة طويل الأجل (LTOM) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في مجمع منفوحة بالرياض، بموجب الحزمة الثالثة لكمية تعادل (700,000) م3/يوم من مياه الصرف الصحي.

وتابع بالقول: “الشركة بصدد طرح عقود طويلة الأجل لحزمة رابعة في شهر أكتوبر المقبل؛ وهي خطة للاستثمار طويل الاجل في محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الرياض لمحطتي (الحاير وهيت) بكمية إجمالية تبلغ (870.000) م3/يوم، وفي الربع الأخير من العام الجاري سنطرح حزمة خامسة من الفرص الاستثمارية للشركات العالمية والمحلية تخص محطات المنطقة الشرقية وتشمل محطات المعالجة في كل من الدمام والخبر والأحساء بكمية تبلغ (1.1) مليون متر مكعب يومياً”، مبينًا أن هذه الشراكات ستستقطب تحالفات مهمة، من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لفترة تتراوح ما بين (10 و15) عامًا مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية للغاية.

وأضاف أن شركة المياه الوطنية تهدف من خلال هذه العقود إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، كجزء من نموذج مبتكر للاتفاقيات التي تُجنب استثمار الشركة لتشغيل أصولها الاستراتيجية القائمة، مع استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه في المملكة تجذب رؤوس الأموال وفق شراكات مبتكرة يهتم بها المشغلين في قطاع المياه ضمن تحالفات محلية وعالمية، ويسعدنا التعاون معهم.