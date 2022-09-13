أكثر من 100 تقرير يعكس ثقافات ومواقع عالمية في برنامج اقرأ حول العالم

نزار العلي (جدة) [email protected]

انتهت قنوات اقرأ الفضائية من تصوير حلقات جديدة من برنامجها الجديد (اقرأ حول العالم) والذي يجوب معظم دول العالم في كل عام لتسليط الضوء على مواقع تراثية واثرية ومراكز حديثة يشار اليها بالبنان بالإضافة الى ثقافات منوعة من مختلف دول العالم.

كاميرا اقرا جالت في عدة دول في الشرق الأوسط وآسيا و أوروبا والعديد من دول العالم صورت خلالها أكثر من 100 تقرير منوع بأسلوب مشوق ومثير جعل منه برنامج مميز على شاشة اقرأ.

برنامج اقرأ حول العالم من اعداد وتقديم رنا عزام يبث كل يوم جمعة الساعة 21:00 ويعاد السبت 12:00 بتوقيت مكة المكرمة كما يعرض على صفحات اقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي.