“ساس “تكشف عن مستقبل التحليلات في “ساس إكسبلور 2022”

دبي : البلاد

أعلنت “ساس”، إحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال التحليلات، عن مؤتمرها “ساس إكسبلور 2022″، المقرر إقامته عبر الإنترنت بين 27 و29 سبتمبر، والذي سيجمع علماء البيانات ومختصي التقنيات من جميع أنحاء العالم. ويتناول الحدث كيف يمكن لتقنيات، مثل منصة “ڤيا” من ساس (SAS®️ Viya) والتحليلات السحابية، أن تساعد المؤسسات في تعزيز الابتكار المستقبلي وحلّ المشكلات الراهنة والتحدّيات الماثلة أمام العالم اليوم، كتداعيات الجائحة، وتغير المناخ، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وأزمة سلاسل التوريد، ونقص الموارد البشرية التخصصية، وزيادة حالات الاحتيال.

وقد بدأ التسجيل مجانًا لحضور الحدث الذي يستضيف مجموعة من المتحدّثين البارزين، وتنعقد فيه عشرات الجلسات، بمشاركة واسعة من عملاء ساس وشركائها حول العالم، والكثير من فرص التعلّم واكتساب المعرفة.

ساس: حول العالم في ثلاثة أيام

وقال براين هاريس النائب التنفيذي للرئيس، كبير مسؤولي التقنية لدى ساس، إن المؤتمر “ساس إكسبلور 2022” طوره التقنيون لخدمة التقنيين، مؤكّدًا أنه يجمع بين علماء البيانات ومحللي الأعمال ومسؤولي تقنية المعلومات ومهندسي البيانات من جميع أنحاء العالم لعرض السبل التي يمكن من خلالها لشركة ساس تقديم “أكثر حلول التحليلات والذكاء الاصطناعي ابتكارية وإنتاجية في السوق”.

ومن المقرّر بث وقائع مؤتمر “ساس إكسبلور 2022” في ثلاث مناطق كُبرى تشمل الأمريكيتين بين 27 و29 سبتمبر، وآسيا المحيط الهادئ (28-29 سبتمبر) وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (28-29 سبتمبر).

جلسات يديرها العملاء: استخدام ساس لإحداث التحوّل في القطاع

سيقوم المشاركون في “ساس إكسبلور 2022” بالتعرف على طرق تطبيق عملاء ساس لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات وتحليلات إنترنت الأشياء، وغيرها من التقنيات، لإحداث ثورة في الخدمات التي يقدمونها، ومعالجة المشكلات المعقدة التي تواجههم عبر الحلول المتطورة. وتضمّ هذه الجهات الصندوق العالمي للطبيعة، وشركة “إيه إي إس”، و”إكويفاكس” و”جورجيا باسيفيك”، وغيرها.

ومن المقرّر أن يستضيف المؤتمر أيضًا بعض الفرق الإقليمية والتخصصية الفائزة في بطولة “ساس هاكاثون 2022″، والتي سوف تعرض أمام المشاركين في المؤتمر نجاحاتها في الاستفادة من الحلّ “ڤيا” من ساس عند تشغيله على منصة “أزور” السحابية من “مايكروسوفت”، في بناء حلول مبتكرة استطاعت أن تُحدث التغيير المنشود في مؤسساتهم وفي العالم.

كلمات مؤثرة

سوف يشهد مؤتمر “ساس إكسبلور” مشاركة متحدثين من أبرز الشخصيات في عالم التقنية ممن يحرصون على استخدام التقنيات الحديثة في إلهام بُناة المستقبل ومدّهم بالمعرفة وتمكينهم من إحداث التحوّل وصناعة التغيير. وتشتمل قائمة المتحدثين في المؤتمر على:

جيم غودنايت، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ساس، الذي ساهم في إطلاق صناعة برمجيات التحليلات.

براين هاريس، النائب التنفيذي للرئيس، كبير مسؤولي التقنية لدى ساس، الذي يقود جهود البحث والتطوير في الشركة.

مايم بياليك، الممثلة والمؤلفة الحاصلة على شهادة الدكتوراه، والتي اشتهرت بدورها في The Big Bang Theory وبتقديم برنامج المسابقات “جبردي”.

ليف بويري، مقدمة البرامج التلفزيونية والكاتبة والمتحدثة الشهيرة في TED Talks.

ريشما سوجاني، مؤسِّسة منظمة “غيرلز هو كود” Girls Who Code وصاحبة مؤلفات شهيرة.

فرص مجانية لاكتساب المعرفة

من المقرّر أن يتضمّن حدث “ساس إكسبلور 2022” مجموعة متنوعة من العروض التجريبية وجلسات التدريب المجانية التي يقودها خبراء من ساس ومن منظومة شركائها. وتشتمل العروض التجريبية على أحدث برمجيات ساس وقدراتها المتطورة والمناسبة لجميع القطاعات، كالحكومة والطاقة والبنوك والتأمين والمزيد، ومن تلك العروض:

تكامل برمجة “بايثون” مع ستوديو ساس

تحليلات ساس على منصة أزور: سهولة مطلقة!

المحقق البصري من ساس: نافذة على الشركة

وسوف تتعمق الجلسات التدريبية المجانية في استعراض الأدوات التي تدفع وتمكّن مسيرة التقدّم في عالم اليوم، كالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات والسحابة وإدارة البيانات والتحليلات المتقدمة. وتشمل هذه الجلسات: