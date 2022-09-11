ليفاندوفسكي يحقق رقما قياسيا لأول مرة في تاريخ الليغا

حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي رقمًا قياسيًا مع برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني، في الفوز أمام قادش 4-0 سهرة أمس السبت.

وانتصر برشلونة خارج قواعده برباعية ضد قادش لحساب المرحلة الـ5 من الدوري الإسباني، ليتربع على عرش المسابقة بـ13 نقطة.

في مباراة قادش، سجّل ليفاندوفسكي هدفًا وقدّم تمريرتين حاسمتين، ليفرض نفسه نجمًا للمباراة ويواصل التهديف بالقميص الكاتالوني.

ووصلت مساهمات ليفاندوفسكي مع برشلونة في الموسم الحالي إلى الرقم (8) بواقع 6 أهداف وتمريرتين حاسمتين من أصل 5 مباريات.



رقم قياسي لروبرت ليفاندوفسكي في الدوري الإسباني

أصبح ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجّل 6 أهداف في أول 5 جولات من المسابقة في القرن الحادي والعشرين.

وحطّم ليفاندوفسكي الرقم القياسي السابق المسجّل باسم البرتغالي أندريه سيلفا بـ 6 أهداف من 6 جولات عام 2018 مع إشبيلية.

رقم قياسي لروبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة في دوري الأبطال

وفي مباراة فكتوريا بلزن التشيكي الماضية بالجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا، دخل ليفاندوفسكي تاريخ المسابقة من أوسع أبوابها.

وأصبح ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل “هاتريك” مع 3 فرق مختلفة، بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وبرشلونة.

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انتهت المباراة أمام فكتوريا بلزن في ملعب “كامب نو” بفوز برشلونة 5-1 وسجّل قائد المنتخب البولندي هاتريك في الدقائق 34 و45 و67.

ويلعب ليفاندوفسكي (34 عامًا) مع برشلونة في أول مواسمه بعد الانتقال إليه هذا الصيف من بايرن ميونيخ الالماني مقابل 45 مليون يورو.

شاهد أهداف مباراة برشلونة وفكتوريا بلزن 5-1