فيديو.. ريال مدريد يكتسح مايوركا ويتصدر بالعلامة الكاملة

أمطر ريال مدريد شباك ضيفه ريال مايوركا بأربعة أهداف لواحد في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم “La Liga”.

وتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة بواقع 5 انتصارات من 5 مباريات، ومن خلفه برشلونة بـ13 نقطة.

ريال مايوركا كان البادئ بالتسجيل في المباراة عندما حوّل المهاجم الكوسوفي فيدات موريكي الكرة برأسه داخل الشباك عند الدقيقة 35.

أهداف ريال مدريد ضد ريال مايوركا بدأها الأوروغوياني الشاب فيديريكو فاليفردي عندما أدرك التعادل في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول.

بعد الاستراحة سجّل ريال مدريد 3 أهداف متتالية عن طريق فينيسيوس جونيور ورودريغو غويس وأنطونيو روديغير بالدقائق 72 و89 و93.

شاهد أهداف ريال مدريد وريال مايوركا 4-1