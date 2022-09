غراهام بوتر مدربًا لتشيلسي خلفًا لتوخيل

عيّن تشيلسي الإنجليزي المدرب المحلي غراهام بوتر (47 عامًا) مدربًا للفريق خلفًا للمُقال الألماني توماس توخيل، في بيان رسمي اليوم الخميس.

وأقال تشيلسي المدرب توخيل أمس الأربعاء بعد يوم واحد من الهزيمة أمام دينامو زغرب الكرواتي في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

عقد المدرب غراهام بوتر مع تشيلسي يمتد لخمسة مواسم مقبلة، على أن ينتهي صيف 2027، براتب سنوي يقدر بين 10 و15 مليون يورو سنويًا.

سيترك المدرب غراهام بوتر مهمته مع نادي برايتون هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليشرف على تدريب تشيلسي بداية من اليوم.

وقدّم بوتر مستويات مميزة مع برايتون في انطلاقة الموسم الحالي باحتلاله المركز الـ4 بـ 13 نقطة من 6 جولات، إذ انتصر 4 مرات وانهزم مرة وتعادل مثلها.

أبرز مباريات غراهام بوتر في الموسم الحالي، الفوز أمام مانشستر يونايتد 4-0 في الجولة الثانية، والفوز أمام ليستر سيتي 5-2 في الجولة السادسة.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022