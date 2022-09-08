بعد وفاة الملكة إليزابيث.. اتجاه لتأجيل الدوري الإنجليزي

تتجه رابطة البريميرليغ إلى تأجيل الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث اليوم الخميس.

وأعلن قصر باكنجام الملكي عن وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عامًا، ليتم تنكيس الأعلام في البلاد وإعلان حالة الحداد لـ12 يومًا.

وبحسب مصادر من رابطة البريميرليغ، فإن البروتوكول المتبع حال وفاة الملكة، يقضي بتأجيل الفعاليات الرياضية بعد موافقة المسئولين.

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل 10 سبتمبر بـ6 لقاءات، ثم 3 لقاءات يوم الأحد، ولقاء واحد يوم الاثنين.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke — Premier League (@premierleague) September 8, 2022



ومن أجل تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي، يلزم موافقة رسمية من وزارة الرقمية الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية المعروفة بـ(DCMS).

رابطة الدوري الإنجليزي كانت قد نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر تنعي خلاله وفاة الملكة إليزابيث مرفقة بصورة حديثة لها.

ومن المتعارف عليه في الأوساط الرياضية البريطانية أنه في حالة الحداد الملكي العام لا يتم إجراء أي فعاليات رياضية في يوم الجنازة والدفن.

وطبقًا ليومية “ديلي ستار” فإن الجهات المسئولة عن رياضات الكريكيت والرجبي والفورمولا 1 أعلنوا تأجيل المنافسات بالأيام المقبلة.