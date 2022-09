بعد وفاة الملكة إليزابيث.. اتجاه لتأجيل الدوري الإنجليزي

تتجه رابطة البريميرليغ إلى تأجيل الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث اليوم الخميس.

وأعلن قصر باكنجام الملكي عن وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عامًا، ليتم تنكيس الأعلام في البلاد وإعلان حالة الحداد لـ12 يومًا.

وبحسب مصادر من رابطة البريميرليغ، فإن البروتوكول المتبع حال وفاة الملكة، يقضي بتأجيل الفعاليات الرياضية بعد موافقة المسئولين.

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل 10 سبتمبر بـ6 لقاءات، ثم 3 لقاءات يوم الأحد، ولقاء واحد يوم الاثنين.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke

— Premier League (@premierleague) September 8, 2022