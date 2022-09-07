رواد العقار يقدمون استشارات للمشاريع العملاقة في السعودية

الرياض : البلاد

انضم سعود محمد السليماني مديراً إقليمياً في المملكة العربية السعودية ل “جيه إل إل“، وذلك لمضاعفة الجهود الوطنية لتعزيز بيئة الأعمال في المملكة وزيادة قدرات المواطنين السعوديين في مناصب قيادية، والعمل على دعم رؤية المملكة، وتقديم مجموعةً من الاستشارات العقارية لباقةٍ من أضخم مشاريع التطوير العقاري في المملكة، مثل مركز الملك عبدالله المالي، ومدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وغيرها من المشاريع العملاقة التي تُنجزها هيئة تطوير بوابة الدرعية.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعيين مجلس إدارة غير تنفيذي من أبرز قادة الأعمال ورواد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية لتقديم المشورة بشأن عدد من مشاريع الأعمال الرئيسية، والمساعدة على المضي قدماً في التوجهات الاستراتيجية والمستدامة بالمملكة على المدى المتوسط والطويل. ويتألف مجلس الإدارة من جهاد القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة “الرياض للتعمير” بصفته رئيس المجلس. وهوازن نزيه نصيف، مستشار الاستدامة والحكومة، ومحمد الخرس رئيس مجلس إدارة “إنوفست العقارية”، ومصعب المهيدب، الرئيس التنفيذي لقطاع الترفيه لمجموعة المهيدب.ـ

و عبر تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي “جيه إل إل” في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: “في ظل تركيز المملكة العربية السعودية على مواصلة خططها الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني، فلا شك أن الفرصة عقارية متاحة لدعم المملكة في تحقيق رؤيتها تلك، و ولا شك أن سعود بحكم منصبه الجديد كمدير إقليمي “جيه إل إل ”في السعودية، وبفضل خبرته وتجربته الواسعة في هذا المجال سيسهم ليس فقط في إضفاء القيمة لنا وتعزيز علاقاتنا في أنحاء المملكة، ولكن أيضاً في رفع جهودنا لدعم عملية التحول والتطور التي تشهدها المملكة”.

وقبل انضمامه إلى شركة “جيه إل إل”، شغل سعود منصب المدير العام التنفيذي لإدارة التطوير العقاري والأبحاث، في صندوق التنمية السياحي، وشغل منصب عضو مستقل في مجلس إدارة “صندوق الراجحي ريت” المتداول في السوق المالية السعودية، حيث قدم استشارات استراتيجية لإدارة محفظة متنوعة من العقارات الموزعة في قطاعات مختلفة ومدن متعددة في المملكة العربية السعودية. وقبل ذلك، كان سعود شريكاً ورئيساَ لقسم التقييم والاستشارات العقارية في شركة “نايت فرانك” العالمية في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، كما كان عضواً في فريق الاستثمارات العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية في صندوق الاستثمارات العامة والذي يقف وراء عدد من المشاريع الهامة في المملكة بما في ذلك نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومركز الملك عبد الله المالي ، والقدية، وروشن.