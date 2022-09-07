فيديو.. أهداف مانشستر سيتي وإشبيلية بدوري الأبطال 4-0

تصدّر مانشستر سيتي الإنجليزي المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا بفوزه سهرة الثلاثاء بأربعة أهداف نظيفة 4-0 على إشبيلية الإسباني.

جمعت المباراة بين مانشستر سيتي وإشبيلية لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” في إشبيلية.

سجّل أهداف مانشستر سيتي ضد إشبيلية كل من النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 20 و76، ثم فيل فودين (58) وأخيرًا روبن دياز (92).

وتصدر مانشستر سيتي المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، يليه بوروسيا دورتموند بنفس الرصيد، ثم كوبنهاغن وإشبيلة من دون رصيد.

وكان بوروسيا دورتموند قد انتصر على حساب كوبنهاغن الدنماركي عصر الثلاثاء بنتيجة 3-0 في ألمانيا بملعب “سينغال إيدونا بارك”.

شاهد أهداف مانشستر سيتي وإشبيلية 4-0