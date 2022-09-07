الرياضة

شاهد.. أهداف ريال مدريد وسيلتيك بدوري أبطال أوروبا 3-0

محمد ابو الوفاaccess_time11 / صفر / 1444 هـ       7 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف ريال مدريد وسيلتيك

استهل ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا مشواره في الموسم الجديد من المسابقة بفوز أمام سيلتيك الاسكتلندي بثلاثة أهداف نظيفة مساء الثلاثاء.

 

وعاد ريال مدريد من ميدان سيلتيك “سيلتيك بارك” في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات، بانتصار وضعه في وصافة المجموعة السادسة، بفارق الأهداف خلف شاختار دونتسك الأوكراني الذي انتصر أمام لايبزيغ الألماني 4-0 الثلاثاء أيضًا.

 

أهداف ريال مدريد ضد سيلتيك بدأها البرازيلي فينيسيوس جونيور بالدقيقة (56) والكرواتي لوكا مودريتش (60) واختتم البلجيكي إدين هازارد (77).

 

شاهد أهداف ريال مدريد وسيلتيك 3-0

 

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