شاهد.. أهداف ريال مدريد وسيلتيك بدوري أبطال أوروبا 3-0

استهل ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا مشواره في الموسم الجديد من المسابقة بفوز أمام سيلتيك الاسكتلندي بثلاثة أهداف نظيفة مساء الثلاثاء.

وعاد ريال مدريد من ميدان سيلتيك “سيلتيك بارك” في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات، بانتصار وضعه في وصافة المجموعة السادسة، بفارق الأهداف خلف شاختار دونتسك الأوكراني الذي انتصر أمام لايبزيغ الألماني 4-0 الثلاثاء أيضًا.

أهداف ريال مدريد ضد سيلتيك بدأها البرازيلي فينيسيوس جونيور بالدقيقة (56) والكرواتي لوكا مودريتش (60) واختتم البلجيكي إدين هازارد (77).

شاهد أهداف ريال مدريد وسيلتيك 3-0