الرياضة نادي الإبل يحدّد مجالات شوط ” البداوة” في مهرجان الملك عبدالعزيز بنسخته السابعة

الرياض- البلاد

حدد نادي الإبل مجالات ومعايير المشاركة في فئة ” البداوة” ضمن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته المقبلة التي ستقام نهاية العام الميلادي الحالي. وجاءت الشروط الخاصّة بالفئة منحصرة في عدم المشاركة في فئات الفردي وهي المفاريد، الدق، الجل، الفحل وإنتاجه، مع السماح للمشاركين الآخرين في فئة الفحل وإنتاجه باستعارة الإنتاج من المنقيات المشاركة في فئة البداوة فقط. وأتت خطوة إقرار شوط البداوة في مهرجان الملك عبد العزيز بنسخته السابعة؛ توسيعاً لمجال المنافسة بأكبر عدد من المشاركين وفتح الفئات لُملاّك جدد وإعطاء مجال أكبر للذين لديهم أساليب أصيلة في الاقتناء. وسيكون شوط البداوة مفتوحاً على ألوان الإبل الستة المنحصرة في المجاهيم والوضح والشعل والصفر والحُمر والشقح مع اقتصار الدخول في الفئة بأربعين متنا. ويعمل نادي الإبل ولجانه الفنيّة على تطوير نظم المسابقات التي تمتد على مدى شهر ونصف في منطقة ” الصياهد” التابعة لمحافظة رماح شمال شرق العاصمة الرياض. وأعلن النادي عن العديد من التنظيمات الكفيلة بتطوير المهرجان ومسابقاته الخاصة بمزايين الإبل في وقت تبقى على انطلاق المهرجان نحو 90 يوماً.