الرياضة

انطلاق بطولتي المملكة للأندية وتجارب الأداء للرجال والسيدات لرفع الأثقال بجدة

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1444 هـ       6 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

تنطلق غدا الأربعاء بطولة المملكة للأندية لرفع الأثقال للرجال، وبطولة تجارب الأداء المرحلة الاخيرة للرجال والسيدات على صالة أكاديمية البطل السعودي الرياضية بمحافظة جدة، وتستمر لمدة أربعة أيام.

ويشارك في البطولة 140 رباعا ورباعة، يمثلون أندية (الهلال – اليرموك– العمران – الطرف – النصر – الوطن – الخويلدية –الهدى – النور- السلام – الصقور – الترجي – حراء – الابتسام ).

وسيشارك الرباعون والرباعات في بطولة المملكة للناشئين ومنافسات تجارب الأداء للرجال والسيدات حسب الأوزان التالية:
(55 – 61 – 67 – 73 – 81 – 89 – 96 – 102 – 109 – +109)
ويدير المنافسات 15 حكماً وحكمة، والحكم الدولي عبدالكريم عسيري رئيسا للجنة الجوري، و يشرف على البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بدر المجنوني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.