انطلاق بطولتي المملكة للأندية وتجارب الأداء للرجال والسيدات لرفع الأثقال بجدة

تنطلق غدا الأربعاء بطولة المملكة للأندية لرفع الأثقال للرجال، وبطولة تجارب الأداء المرحلة الاخيرة للرجال والسيدات على صالة أكاديمية البطل السعودي الرياضية بمحافظة جدة، وتستمر لمدة أربعة أيام.
ويشارك في البطولة 140 رباعا ورباعة، يمثلون أندية (الهلال – اليرموك– العمران – الطرف – النصر – الوطن – الخويلدية –الهدى – النور- السلام – الصقور – الترجي – حراء – الابتسام ).
وسيشارك الرباعون والرباعات في بطولة المملكة للناشئين ومنافسات تجارب الأداء للرجال والسيدات حسب الأوزان التالية:
(55 – 61 – 67 – 73 – 81 – 89 – 96 – 102 – 109 – +109)
ويدير المنافسات 15 حكماً وحكمة، والحكم الدولي عبدالكريم عسيري رئيسا للجنة الجوري، و يشرف على البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بدر المجنوني.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م