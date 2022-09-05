متجر هواوي AppGallery يرتقي بخدمة العناية بالعملاء نحو الأفضل

جدة : البلاد

أعلن متجر AppGallery، وهو أحد أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات في العالم، عن إدخال تحسينات إضافية كبيرة على تجربة المستخدم لديه من خلال تقديم دعم موثوق ورسمي للجميع. فقد قامت خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) بترقية تجربة العناية بعملائها من خلال طرح خدمات الدعم عبر الخط الساخن والدردشة المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وجنوب أفريقيا. وعلى الطرف الآخر من الهاتف، هناك فريق من الخبراء المتمرسين الذين يتميزون بسرعة الاستجابة لتساؤلات واستفسارات العملاء ذات الصلة بتطبيقات متجر AppGallery وحل أي مشكلة قد يواجهها المستخدمون.

حقق متجر AppGallery، وهو سوق التطبيقات الشهير من هواوي، نجاحاً ملفتاً خلال فترة وجيزة. كما أن متجر AppGallery متوفر في أكثر من 170 دولة حول العالم، ولديه أكثر من 580 مليون مستخدم شهري نشط، في حين تخطّى عدد المطورين المسجلين لديه حاجز 5.4 مليون ليحرز بذلك رقماً قياسياً، وهو ما يؤكد استمرار نموه ونجاحه. وبدورها، توفّر هواوي، التي تضع إجراءات أمن وسلامة المستخدم وحماية الخصوصية في مقدمة أولوياتها، دعمًا مستمرًا لخدمة العملاء من خلال دمج المزايا المبتكرة في سوق التطبيقات، وبالتالي، وضع الأسس اللازمة لإدخال مزيد من التطوير والتحسينات على النظام الإيكولوجي لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS).

بإمكان مستخدمي أجهزة هواوي الاستفادة من مجموعة واسعة من أفضل التطبيقات والألعاب والمحتوى والخدمات في العالم المصممة وفقاً لاهتماماتهم الفريدة وتماشياً مع أفضل التطبيقات المحلية. في عام 2021، تم تسجيل أكثر من 432 مليار عملية تنزيل للتطبيقات على متجر AppGallery، ولكن نظراً إلى وجود مئات المليارات من عمليات التنزيل للتطبيقات، إلى جانب أن هناك بعض المستخدمين الذين ليسوا على دراية كاملة بالتعامل مع متجر AppGallery، قد تنشأ هناك بعض التحديات. من ضمنها على سبيل المثال، يجد بعض المستخدمين صعوبة في إنشاء حساب جديد لأحد التطبيقات، أو إكمال عملية التحقق من رقم الهاتف، أو ربط بطاقات الائتمان أو الخصم الخاصة بهم بمحفظة الهاتف المحمول التي يختارونها حتى يتمكنوا من إنجاز عمليات الدفع بواسطة هواتفهم المحمولة من دون تماس، أو وضع قيود على الاستخدام اعتماداً على عمر الطفل.

يتضمن دليل خدمات الدعم الجديدة كلياً من متجر AppGallery كافة الإجابات على تساؤلات المستخدمين. ولذلك، لم يعد مستخدمو متجر AppGallery بحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في البحث عبر الإنترنت أو مشاهدة مقاطع فيديو طويلة لإيجاد حلول لمشكلاتهم عندما يكون بمقدورهم الوصول إلى خدمات الدعم الفوري المتاحة من خلال الخط الساخن والدردشة المباشرة. وفي حال حدوث مشكلة، لا يتطلب الأمر من المستخدمين سوى التواصل مباشرة مع هواوي للحصول على دعم رسمي موثوق بلغتهم الأم، من دون رسوم إضافية وبإرشادات شاملة وواضحة تتولى توجيههم لحل المشكلة خطوة بخطوة.

تتوفر خدمات الدعم من متجر AppGallery على مدار 24 ساعة يوميأً وسبعة أيام الأسبوع، ويمكن الوصول إليها من خلال الهاتف رقم: 8001220888. كما يوجد هناك فريق متخصص من المحترفين البارعين الذين هم على استعداد دائم لمساعدة مستخدمي متجر AppGallery في حل أي مشكلة تتعلق بالتطبيق، مهما كانت بسيطة أو معقدة، حتى يتمكنوا من مواصلة الاستمتاع بتجربة فريدة دون انقطاع على أجهزة هواوي.