مواجهات الهلال والفتح.. الإثارة في الدقائق الأخيرة

الرياض- فيصل الرقيبة
يستضيف فريق الفتح نظيره الهلال مساء اليوم في الأحساء، ضمن الجولة الـثالثه من دوري روشن للمحترفين.
وفي إحصائية لـ” البلاد” عن عدد المرات التي سجل فيها الهلال في مرمى الفتح في آخر الدقائق، خلال آخر5 مواسم؛ نجد أن الهلال نجح في إدراك الفوز في الدقائق الأخيرة 5 مرّات، بدايةً من 2017 بقياده مدرب الهلال الحالي رامون دياز؛ سجل المهاجم البرازيلي آنذاك ليو بوناتيني في الدقيقه 88 من عمر اللقاء، وفي نفس الموسم بالدور الثاني، سجل ياسر القحطاني في الدقيقه 96 وتوج الهلال بالدوري.
وفي سبتمبر2018 واجه الهلال فريق الفتح في الأحساء وانتصر بصعوبة بأقدام ريفاس في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع. وفي الأحساء أيضاً وقبل مواجهة أوراوا الياباني في نهائي كأس آسيا، تقابل الهلال مع الفتح، وانتهى اللقاء3/3، وسجل الهلال هدف التعادل في الدقيقة 95 من وقت بدل الضائع، من عمر اللقاء.
وبعد العودة من الجائحة تقابل الهلال والفتح في ملعب الجامعة، وكان التعادل حاضراً ولكن سجل قوميز عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 86.
يذكر أن فريق الفتح لم يحقق الفوز ذهابًا وإيابًا على الهلال إلا في موسم 2013/2012 وهو الموسم الذي فاز فيه الفتح بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه.