7 صفقات في الساعات الأخيرة من ميركاتو 2022

أغلق سوق الانتقالات الصيفي “ميركاتو 2022” رسميًا في الأول من سبتمبر بعد أن صرفت الأندية الأوروبية المليارات لتعزيز صفوفها باللاعبين المناسبين.

تشيلسي الإنجليزي كان النادي الأنشط في ميركاتو 2022 بتعاقده مع لاعبين بقيمة 230 مليون يورو، ليكسر الرقم القياسي لأعلى إنفاق على الإطلاق.

وفي اليوم الأخير من الميركاتو، وقبل ساعات من غلق نوافذ الانتقالات، أبرمت أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى صفقات في الوقت القاتل.

نستعرض في التقرير التالي أبرز 7 صفقات حدثت في الساعات الأخيرة من ميركاتو 2022، التي كان لفريق تشيلسي منها نصيب الأسد.

1- المهاجم الغابوني أيمريك أوباميانغ (من برشلونة إلى تشيلسي)



2- لاعب الوسط البرازيلي آثر ميلو (من يوفنتوس إلى ليفربول)

Arthur Melo to Liverpool, here we go! Contracts are now ready to be signed once medical will be completed in the afternoon, already booked. Arthur is flying to UK right now. 🚨🔴 #LFC #DeadlineDay

Loan deal valid until June 2023, no buy option. pic.twitter.com/xNhiJWspXb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022