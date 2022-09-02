الرياضة

7 صفقات في الساعات الأخيرة من ميركاتو 2022

محمد ابو الوفاaccess_time6 / صفر / 1444 هـ       2 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
صفقات الساعات الأخيرة في ميركاتو 2022

أغلق سوق الانتقالات الصيفي “ميركاتو 2022” رسميًا في الأول من سبتمبر بعد أن صرفت الأندية الأوروبية المليارات لتعزيز صفوفها باللاعبين المناسبين.

 

تشيلسي الإنجليزي كان النادي الأنشط في ميركاتو 2022 بتعاقده مع لاعبين بقيمة 230 مليون يورو، ليكسر الرقم القياسي لأعلى إنفاق على الإطلاق.

 

وفي اليوم الأخير من الميركاتو، وقبل ساعات من غلق نوافذ الانتقالات، أبرمت أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى صفقات في الوقت القاتل.

 

نستعرض في التقرير التالي أبرز 7 صفقات حدثت في الساعات الأخيرة من ميركاتو 2022، التي كان لفريق تشيلسي منها نصيب الأسد.

 

1- المهاجم الغابوني أيمريك أوباميانغ (من برشلونة إلى تشيلسي)

 


2- لاعب الوسط البرازيلي آثر ميلو (من يوفنتوس إلى ليفربول)

 


3- الظهير الأيمن الإسباني هيكتور بيليرين (من أرسنال إلى برشلونة)

 

 

4- الظهير الأيمن الأمريكي سيرجينيو ديست (من برشلونة إلى ميلان)

 


5- الجناح البرازيلي أنتوني (من أياكس إلى مانشستر يونايتد)

 


6- لاعب الوسط السويسري دينيس زكريا (من يوفنتوس إلى تشيلسي)

 


7- الجناح الإسباني كارلوس سولير (من فالنسيا إلى باريس سان جيرمان)

 

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