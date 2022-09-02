الطائي يعبر العدالة بهدف حرزان في” دوري روشن”

متابعة- محمود العوضي
تصوير- معزي السويدي
حقق فريق الطائي، فوزه الثاني على التوالي في دوري روشن السعودي، بهدف للاشيء على نظيره العدالة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.
فرحة جماهير الطائي بالانتصار الثاني في الدوري ✅👏🏻#الطائي_العدالة
#SSC pic.twitter.com/w3Xn55zqHk
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 2, 2022
تيكـي تاكا حتماوية ⚽️
د15' حرزان يسجل الهدف الأول 🔥
الطائي 1 × 0 العدالة#الطائي_العدالة
#SSC pic.twitter.com/mC4OQwbZzH
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 2, 2022
سجل هدف اللقاء اللاعب محمد حرزان في الدقيقة 15 من الشوط الأول، بعد جملة هجومية مميزة قادها أمير سعيود. بتلك النتيجة يحتل فريق الطائي المركز الثالث، برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الشباب والهلال. فيما بقي العدالة بلا نقاط بعد تلقيه الخسارة الثانية؛ ليحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير.