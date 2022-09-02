الرياضة

الطائي يعبر العدالة بهدف حرزان في” دوري روشن”

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1444 هـ       2 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
تصوير- معزي السويدي
حقق فريق الطائي، فوزه الثاني على التوالي في دوري روشن السعودي، بهدف للاشيء على نظيره العدالة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

 

سجل هدف اللقاء اللاعب محمد حرزان في الدقيقة 15 من الشوط الأول، بعد جملة هجومية مميزة قادها أمير سعيود. بتلك النتيجة يحتل فريق الطائي المركز الثالث، برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الشباب والهلال. فيما بقي العدالة بلا نقاط بعد تلقيه الخسارة الثانية؛ ليحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.