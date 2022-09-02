الرياضة السعوديون يكتسحون الثنايا بـ 3 كؤوس.. والمهنّد الأسرع في مهرجان ولي العهد للهجن

جدة- عائض الدهاس سيطر السعوديون على 3 كؤوس برموز الثنايا، ضمن الأشواط الختامية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022، الذي يقام على ميدان الطائف التاريخي. وتفصيلاً.. حققت البكرة “الهبيبة” لـ سيح السلم الإماراتية، المركز الأول في الشوط المسائي الأول فئة ثنايا بكار – مفتوح، بتوقيت 9:18.547. فيما جاء الرمز الثاني سعودياً من خلال فوز “المهند” لـ عامر راشد المري، بالمركز الأول، فئة قعدان – مفتوح، كما حصد أفضل توقيت بـ 9:14.808. وفي الشوط الثالث ظل الرمز سعودياً عبر “هوايل” لـ سليمان فهد الجروان، التي حققت المركز الأول فئة ثنايا بكار – عام، بتوقيت 9:21.652. وفي الشوط الرابع فاز “شاهين” لـ محمد حمد المري بالمركز الأول، فئة ثنايا قعدان – عام، بتوقيت 9:23.182 ليظل الرمز سعودياً.