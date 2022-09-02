إطلاق نار على مبنى الاتحاد التركي لكرة القدم

أطلق مجهولون النار على مبني الاتحاد التركي لكرة القدم “TFF” مساء أمس الخميس الأول من سبتمبر، بحسب بيان من وكالة “الأناضول” التركية.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: إنه تم إطلاق 11 طلقة نارية على مبني اتحاد كرة القدم أثناء انعقاد مؤتمر، دون أن يسفر عن ضحايا.

فيما صرّح عضو الاتحاد التركي لكرة القدم حميت ألنتينتوب قائلًا: “بمجرد سماع إطلاق النار ألقينا أنفسنا على الأرض، ظن زملائي أنني أصبت”.

بيان وزارة الداخلية التركية أكّد أنه تم القبض على بعض الجناة في حالة سُكر شديد، ويتم التحقيق في الوقت الحالي معهم.

Assailants of the Turkish Football Federation headquarters were arrested Two people suspected of attacking the headquarters of the Turkish Football Federation have been detained by the police. He noted that the individuals being detained were drunk. pic.twitter.com/ySPXD8pjxk — APA News Agency (@APA_English) September 1, 2022

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