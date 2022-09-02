الرياضة

أخضر الطائرة يتجاوز أوزبكستان ويتأهل لنهائي كأس التحدي الآسيوي

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1444 هـ       2 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد
تأهل المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة إلى نهائي كأس التحدي الآسيوي لكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب أوزبكستان بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، جاءت نتائج الأشواط 25/23، 25/23، 23/25، 25/20.

ويلتقي غدًا السبت عند الساعة الـ1.30 ظهرًا المنتخب السعودي في نهائي بطولة كأس التحدي الآسيوي مع المنتخب الفائز من لقاء نصف النهائي بين منتخبي قيرغيزستان و منغوليا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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