الإقتصاد

“سابك” تحصد جائزة البحث والتطوير للعام 2022م

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1444 هـ      31 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

منحت مجلة ” R&D World” جائزة البحث والتطوير (R&D 100) لباقة منتجات ” سابك ” المتخصصة في فئة المواد أو التقنيات الميكانيكية لإسهامها في ثلاثة مجالات رئيسة ساعدت في تلبية الاحتياجات المتغيرة في السوق العالمية.

و تشمل هذه المجالات تمكين أول تصميم في العالم لجهاز هوائي خاص بشبكات الجيل الخامس من خلال تقنية الهيكلة المباشرة بالليزر، ودعم أهداف صافي الانبعاثات الكربونية الصفري في العديد من الصناعات، ودعم مصممي أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) في تحسين دقة وموثوقية إرسال الإشارات.

وأوضح، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات المتخصصة في “سابك” إرنستو أوشيلو ان الفوز بهذه الجائزة يعكس مدى اهتمام “سابك” بالابتكار، وسعيها ليكون أساساً ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق النمو وإيجاد قيمة اقتصادية كبيرة.

وأكد أن هذا التكريم جاء في وقت تعمل فيه سابك بجد لتعزيز كفاءاتها البحثية للمساعدة في تحسين العمليات الصناعية وتصنيع منتجات أكثر أماناً وكفاءة واستدامة .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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