30 ألف وحدة سكنية جاهزة بالمناطق

الرياض – البلاد

كشف عبد الرحمن الطويل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، أن عدد الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها خلال الأشهر القادمة سيصل إلى أكثر من 30 ألف وحدة سكنية.

وأوضح أنه تم خلال الفترة الماضية تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج سكني، حيث بدأ التسليم في جميع المشاريع التي تم العمل عليها سابقا، وهذا في جميع مناطق المملكة بما يشمل المنطقة الشرقية والوسطى والرياض والمنطقة الغربية وفي كل من جدة ومكة والمدينة المنورة والطائف وفي المنطقة الجنوبية في عسير.

وبين أن المعروض العقاري في مدينة الرياض يعد أحد أهم المستهدفات الموجودة لدى البرنامج، حيث سيتم ضخ أعداد ضخمة من الوحدات السكنية فيها.

وأشار إلى أن مشاريع وزارة الإسكان ستكون بطرق مختلفة وأسعار جيدة في مناطق ممتازة، كما تحرص الوزارة على دعم المطورين من القطاع الخاص لزيادة إنتاج الوحدات السكنية مما سيدعم استقرار الأسعار ، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من برنامج رسوم الأراضي البيضاء، والمعروض الذي سيضخ من خلال الشركة الوطنية للإسكان وكذا المطورين العقاريين من القطاع الخاص ستؤدي لحراك ممتاز واستقرار أكثر في المرحلة القادمة.

وأكد الطويل أن الوزارة مستمرة من خلال برنامج “سكني” بتقديم مشاريع جديدة ومنتجات إضافية مستمرة وبأعداد أكبر في مختلف مناطق المملكة.

وحسب البيانات المتاحة على “أرقام”، أعلن برنامج “سكني” أمس، تسليم 594 وحدة سكنية لمستفيدي مشروع واحة الخميس في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.