“مسك” تحتفي بذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسها

الرياض : البلاد

تحتفل مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” في الربع الرابع من هذا العام بذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسها؛ بعد أن شكّلت خلال عقدٍ من الزمن إنجازاتٍ متلاحقة صنعت الأثر البارز لتنمية الشباب في المملكة لتستمر رحلتها نحو تمكين وتنمية المهارات لدى الشباب؛ من أجل جيل يصنع مستقبلاً باهراً للمملكة والعالم.

وتحوي الاحتفالية مجموعة من الفعاليات المصاحبة تتضمن جولة من العروض التعريفية في عدد من مناطق المملكة، إلى جانب إقامة حفل ذكرى مرور 10 سنوات وتنظيم (معرض مسك 10) التفاعلي الذي سيُقدم صورة شاملة لماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة عبر سلسلة من الأنشطة التفاعلية والرقمية التي تستعرض رحلة إنجازات المؤسسة وجهاتها التابعة (شركة مانجا للإنتاج ومعهد مسك للفنون ومدارس مسك ومدراس الرياض).

وتتضمن الاحتفالية تدشين أعمال النسخة السادسة من منتدى مسك العالمي وذلك في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة خبراء محليين ومن أنحاء العالم، وهي النسخة الأضخم من المنتدى والتي تواكب ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس مسك، في حدثٍ سيكون قبلة الشباب الطموح من خلال أنشطةٍ تواكب إستراتيجية المؤسسة ومساراتها الأربعة التي تعمل على بناء القادة ورعاية الأفكار الريادية وتمكين المجتمع من مهارات العصر الحالي والخدمة المجتمعية.

وتُوِّجت جهود المؤسسة مؤخراً بإعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- عن إنشاء مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وهي أول مدينة غير ربحية في العالم، ونموذج ملهم لتطوير القطاع غير الربحي عالميًا وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية والمؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية، لتنضم إلى الجهات التابعة للمؤسسة التي تسهم في تحقيق مستهدفاتها لصنع قادة المستقبل.