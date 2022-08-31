في دوري يلو.. الفيصلي يكسب الجبلين وتعادل جدة وأحد سلبيا

حائل- خالد الحامد
حقق فريق الفيصلي 3 نقاط ثمينة لرصيده، بعد فوزه على ضيفه الجبلين بثلاثية مقابل هدف ، في المواجهة التي احتضنها ستاد المدينة الرياضية بالمجمعة. سجل ثلاثية الفيصلي، مارين، وروسي “من ركلتي جزاء”، فيما سجل للجبلين بارابوزا. بهذه النتيجة، يصعد الفيصلي للمركز الرابع بست نقاط، فيما بقى الجبلين على رصيده بنقطة وحيدة.
وحسم التعادل السلبي مواجهة جدة وضيفه أحد؛ ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء الذي جمع بينهما على الملعب الرديف بالجوهرة، ليرفع جدة رصيده إلى نقطة، بالمركز الثاني عشر ، كما أضاف أحد نقطة لرصيده ليصبح له نقطتان بالمركز العاشر.