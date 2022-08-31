دياز: نحن أبطال الدوري وسنعود لمستوانا الحقيقي

الرياض – محمد الجليحي
قال الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال: إن مواجهة الفيحاء كانت قوية، بسبب كثافة دفاع فريق الفيحاء، وقلة وجود الفرص المستفاد منها، ولم نظهر إلى الآن بمستوانا المعروف، وهدفنا في المرحلة الحالية كسب النقاط قبل فترة التوقف لكأس العالم.
وعن مشاركة اللاعب سلمان الفرج في المباريات القادمة، قال: نحن لا نستعجل عودته وهو قائد المنتخب ولاعب مهم لنا.
من جهته، قال المدير الفني لفريق الفيحاء الصربي فوك راشوفيتشبعد نهاية المباراة: إن فريقي يواجه صعوبات كثيرة، ومنها انتقال اللاعب بامسعود قبل المباراة لنادي الاتحاد ما أثر على المستوى الفني. هدفنا في المرحلة القادمة البقاء في المناطق الدافئة.
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