الفتح يدك شباك الباطن بخماسية

متابعة- محمود العوضي
نجح فريق الفتح في تجاوز هزيمته في الجولة الأولى أمام التعاون، وحقق فوزا عريضا على نظيره الباطن بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في حفر الباطن ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
افتتح مروان سعدان أهداف الفتح عند الدقيقة 17 من الشوط الأول، وأضاف مراد باتنا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين، 41، 62 على التوالي.
وفي الدقيقة 70 أضاف بيتروس ماثيوس الهدف الرابع للفتح، وعند الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة تمكن فراس البريكان من إضافة الهدف الخامس للفتح في مرمى الباطن، ليظفر لفريقه بنقاط المباراة الثلاث.