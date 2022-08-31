الرياضة

الفتح يدك شباك الباطن بخماسية

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1444 هـ      31 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
نجح فريق الفتح في تجاوز هزيمته في الجولة الأولى أمام التعاون، وحقق فوزا عريضا على نظيره الباطن بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في حفر الباطن ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

افتتح مروان سعدان أهداف الفتح عند الدقيقة 17 من الشوط الأول، وأضاف مراد باتنا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين، 41، 62 على التوالي.
وفي الدقيقة 70 أضاف بيتروس ماثيوس الهدف الرابع للفتح، وعند الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة تمكن فراس البريكان من إضافة الهدف الخامس للفتح في مرمى الباطن، ليظفر لفريقه بنقاط المباراة الثلاث.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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