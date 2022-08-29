رئاسة شؤون الحرمين تحصد ثلاث شهادات آيزو

مكة المكرمة : البلاد

تسلَّم الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الأحد، بمكة المكرمة شهادة الآيزو لنظام استمرارية الأعمال (iso 22301)، وشهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية (iso14001)، وشهادة الآيزو لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات (ISO / IEC 20000).

جاء ذلك بحضور مساعد الرئيس العامّ للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد الحرام المشرف العامّ على مكتب الرئيس العامّ عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني، ووكيل الرئيس العامّ للقياس والجودة والريادة والإبداع المؤسسي الأستاذ سمير بن سعد السويهري.

وأشار السديس إلى أن المعايير التي مُنحت من أجلها الشهادات إدارة التغييرات واسعة النطاق بالقرارات الصحيحة، وتوفير خدمات تقنية المعلومات لاستخدامها في احتياجات العمل، وتطبيق المعايير الخاصة بالشهادات سيساهم في خفض استخدام الموارد، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة العمليات.

وأشاد بالجهود المبذولة لتعزيز الجودة وترسيخ مفهومها لدى العاملين بالرئاسة، لافتًا إلى أهمية التطبيق العملي لمعايير الجودة والأثر الإيجابي الناتج عنها في الرقي بجودة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأكد الشيخ السديس أن استحقاق الرئاسة جاء لدورها في التأكد من الخدمات تقنية المعلومات وجاهزيتها بشكل مستمر، وضمان الإدارة الصحيحة للمخاطر الناشئة عن تقنيات المعلومات، والتأكد من تقديم الخدمات وفقًا للأنظمة القانونية، كما بين أهمية استثمار التقانة الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لجميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى الخدمات في الحرمين الشريفين.