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السفير آل جابر يلتقي وفد مركز التعاون والتدريب العالمي باليابان

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1444 هـ      29 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر – اليوم – وفد مركز التعاون والتدريب العالمي بجامعة صوفيا في العاصمة اليابانية طوكيو، برئاسة دايساكو هيغاشي، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من مشاريع ومبادرات تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، والتي أسهمت في تحسين الحياة اليومية للأشقاء في اليمن، إضافة إلى أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من 207 مشاريع ومبادرات تنموية بمختلف المحافظات اليمنية، في 7 قطاعات أساسية هي: التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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