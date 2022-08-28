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مانويل جدة يشهد انطلاق مهرجان المنتجات التايلندية الثالث عشر بالسعودية

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1444 هـ      28 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

إفتتح بيسوت سوانراسامي نائب القنصل العام التايلندي اليوم مهرجان المنتجات التايلندية الثالث عشر في جدة إيذانا بانطلاق المهرجان في جميع فروع سلسلة مانويل بالمملكة العربية السعودية بحضور القنصل التجاري التايلندي بجدة أبيشان براسيرت سوت وعدد كبير من رجال الأعمال والصحافة والإعلام ونجوم وسائل التواصل الاجتماعي

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وأوضح السيد بيسوت سوانراسامي نائب القنصل العام  التايلندي  أن المهرجان يأتي في إطار التعاون المشترك والشراكة الإستراتيجية مع مانويل ماركت على مدار أكثر من عشر سنوات التعاون المثمر لخلق الفرص الاستثمارية والمشاركة الفاعلة في دعم رؤية المملكة 2030

وأشاد السيد سوانراسامي بما تشهده العلاقات السعودية التايلندية من قوة خاصة بعد عودتها مؤخراً وإنطلاقها إلى آفاق أرحب في ظل دعم قيادة البلدين لعودة العلاقات في مختلف المجالات حيث تم استئناف الرحلات المباشره من جده لتايلند هذا الشهر

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من جانبه أعلن سيادة القنصل التجاري التايلندي السيد أبيشان سوت أن المهرجان سيقام في جميع فروع مانويل ماركت بمدينتي الرياض وجدة حيث يعد المهرجان الذي يقام سنوياً فرصة للتعريف بالمنتجات التايلندية المتنوعة التي تحظى باستحسان المستهلك في المملكة العربية السعودية

ووجه القنصل التجاري الدعوة للجميع لحضور الفعاليه والاستمتاع بالاطباق التايلنديه في عرض للطهي المباشر والتذوق والاطلاع على الثقافة التايلنديه عن قرب

وقد رحب السيد خالد الدرويش الرئيس التنفيذي لسلسلة مانويل بزوار المهرجان وقال أن مهرجان المأكولات التايلندية سيشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة القادمة في ظل عودة العلاقات بين البلدين مما يفتح آفاق التعاون المثمر بين البلدين على جميع الأصعدة

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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