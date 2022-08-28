مانويل جدة يشهد انطلاق مهرجان المنتجات التايلندية الثالث عشر بالسعودية

جدة : البلاد

إفتتح بيسوت سوانراسامي نائب القنصل العام التايلندي اليوم مهرجان المنتجات التايلندية الثالث عشر في جدة إيذانا بانطلاق المهرجان في جميع فروع سلسلة مانويل بالمملكة العربية السعودية بحضور القنصل التجاري التايلندي بجدة أبيشان براسيرت سوت وعدد كبير من رجال الأعمال والصحافة والإعلام ونجوم وسائل التواصل الاجتماعي

وأوضح السيد بيسوت سوانراسامي نائب القنصل العام التايلندي أن المهرجان يأتي في إطار التعاون المشترك والشراكة الإستراتيجية مع مانويل ماركت على مدار أكثر من عشر سنوات التعاون المثمر لخلق الفرص الاستثمارية والمشاركة الفاعلة في دعم رؤية المملكة 2030

وأشاد السيد سوانراسامي بما تشهده العلاقات السعودية التايلندية من قوة خاصة بعد عودتها مؤخراً وإنطلاقها إلى آفاق أرحب في ظل دعم قيادة البلدين لعودة العلاقات في مختلف المجالات حيث تم استئناف الرحلات المباشره من جده لتايلند هذا الشهر

من جانبه أعلن سيادة القنصل التجاري التايلندي السيد أبيشان سوت أن المهرجان سيقام في جميع فروع مانويل ماركت بمدينتي الرياض وجدة حيث يعد المهرجان الذي يقام سنوياً فرصة للتعريف بالمنتجات التايلندية المتنوعة التي تحظى باستحسان المستهلك في المملكة العربية السعودية

ووجه القنصل التجاري الدعوة للجميع لحضور الفعاليه والاستمتاع بالاطباق التايلنديه في عرض للطهي المباشر والتذوق والاطلاع على الثقافة التايلنديه عن قرب

وقد رحب السيد خالد الدرويش الرئيس التنفيذي لسلسلة مانويل بزوار المهرجان وقال أن مهرجان المأكولات التايلندية سيشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة القادمة في ظل عودة العلاقات بين البلدين مما يفتح آفاق التعاون المثمر بين البلدين على جميع الأصعدة