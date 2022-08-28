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لجنة الأحياء العشوائية بجدة تدفع 374.5 مليون ريال إيجار للأسر المستفيدة

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1444 هـ      28 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أنه تم دفع الإيجار لما يزيد عن 17 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية بقيمة تقدر بــ 374 مليونًا و500 ألف ريال منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وأوضحت اللجنة أن الدولة تُقدّم حُزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء العشوائية المشمولة بالإزالة، ويأتي في مقدمتها توفير السكن المؤقت ودفع الإيجار الذي استفاد منه 17911 أسرة، كما تم توظيف 269 مواطنًا ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة لقرابة 95 ألف خدمة شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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