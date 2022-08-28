المحليات

بدء المرحلة الأولى لزراعة “المليون شجرة” في محمية الملك عبدالعزيز

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1444 هـ      28 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بدء أعمال زراعة مليون شجرة بريّة في روضة الخفس الواقعة جنوب محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وتأتي هذه المبادرة لزراعة مليون شجرة في المحمية ضمن الاتفاقية الموقعة بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير المنعقد في شهر مايو الماضي بالرياض.

وبدأت أعمال المرحلة الأولى بزراعة 500 ألف شجرة في روضتي الخفس الشمالية والجنوبية، على أن تكتمل قبل نهاية العام الميلادي الحالي، ثم البدء بالمرحلة الثانية لزراعة الـ500 ألف شجرة الأخرى بداية العام القادم، حيث اشتملت على زراعة عدد من الأنواع النباتية المحلية من بينها الطلح والغضا والأرطى والسدر البري والرمث والأثل.

وتسعى هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي من خلال هذه المبادرة إلى توحيد الجهود الوطنية وتنظيمها للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، من خلال تنمية الغطاء النباتي في المملكة وتأهيل مواقعه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة، وتحسين جودة الحياة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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