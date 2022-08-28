أوكرانيا: شحن ملايين الأطنان من الحبوب عبر نهر الدانوب

كييف – د ب أ

أعلنت أوكرانيا عن تزايد كميات الحبوب التي تشحنها عبر نهر الدانوب .

وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم الأحد أنه خلال أمس السبت فقط أبحرت 11 سفينة عبر موانئ الدانوب الأوكرانية موضحة أنه لم يتم شحن مثل هذا العدد الكبير منذ بدء الحرب الروسية.

وأضافت الوزارة أن هذه السفن محملة بـ 45 ألف طن من الحبوب.

وبحسب الوزارة، تم شحن أكثر من أربعة ملايين طن من الحبوب إلى خارج البلاد عبر موانئ الدانوب الأوكرانية منذ آذار/مارس الماضي.

ومنذ بداية العدوان الروسي على أوكرانيا، تم إغلاق موانئ البحر الأسود في أوكرانيا، ومن ثم تم إغلاق طرق تصدير مهمة طوال أشهر.

يذكر أن كلا من أوكرانيا وروسيا وقعتا اتفاقا مع تركيا بشكل منفصل بوساطة من الأمم المتحدة في 22 تموز/يوليو الماضي من أجل إتاحة التصدير من أوكرانيا من ثلاثة موانئ.