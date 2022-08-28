الدولية

أوكرانيا: شحن ملايين الأطنان من الحبوب عبر نهر الدانوب

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1444 هـ      28 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
كييف – د ب أ

أعلنت أوكرانيا عن تزايد كميات الحبوب التي تشحنها عبر نهر الدانوب .

وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم الأحد أنه خلال أمس السبت فقط أبحرت 11 سفينة عبر موانئ الدانوب الأوكرانية موضحة أنه لم يتم شحن مثل هذا العدد الكبير منذ بدء الحرب الروسية.

وأضافت الوزارة أن هذه السفن محملة بـ 45 ألف طن من الحبوب.

وبحسب الوزارة، تم شحن أكثر من أربعة ملايين طن من الحبوب إلى خارج البلاد عبر موانئ الدانوب الأوكرانية منذ آذار/مارس الماضي.

ومنذ بداية العدوان الروسي على أوكرانيا، تم إغلاق موانئ البحر الأسود في أوكرانيا، ومن ثم تم إغلاق طرق تصدير مهمة طوال أشهر.

يذكر أن كلا من أوكرانيا وروسيا وقعتا اتفاقا مع تركيا بشكل منفصل بوساطة من الأمم المتحدة في 22 تموز/يوليو الماضي من أجل إتاحة التصدير من أوكرانيا من ثلاثة موانئ.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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