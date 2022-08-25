الرياضة 6 انتصارات للشامسي بأشواط الحقايق في مهرجان ولي العهد للهجن

جدة- عائض الدهاس حقق مالك الهجن الإماراتي مانع الشامسي، انتصارين في أشواط الفترة المسائية الثانية اليوم الجمعة بسباقات الحقايق الختامية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022، من خلال المطية “أصل” التي انتزعت كذلك أفضلية الأسرع على مستوى الـ 12 شوطاً بتوقيت 3:04.529، كما فاز “العنيد” بالمركز الأول في الشوط الثاني عشر. وكان الشامسي قد حقق انتصارين في الفترة الصباحية اليوم، وثلاثة انتصارات في سباقات أمس، ليواصل حصد النقاط في جائزة سيف ولي العهد. وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط الـ 12 المخصصة للفترة المسائية للحقايق على مسافة 2 كم، على النحو التالي: “خيره” لـ ناجي مسفر العجمي، “الأسد” لـ عبدالله دخيل الله الجهني، “تهني” لـ فهد جابر المري، “ثهلان” لـ عبدالله دخيل الله الجهني، “جود” لـ محمد وليد السيد، “قود” لـ عبدالله علي المري،”سياف” لـ حابس سعيد الشمري، “همايل” لـ صالح عوض آل رزق، “مخلف” لـ راشد جابر الهاجري، “هندسة” لـ عمر مبارك الجافلة.