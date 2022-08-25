قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية

أسفرت قرعة دور المجوعات من دوري أبطال أوروبا عن مواجهات من العيار الثقيل أبرزها المجموعة الثالثة التي ضمت برشلونة وبايرن ميونيخ.

وسُحبت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية 2022-2023 اليوم الجمعة 25 أغسطس في مدينة إسطنبول التركية.

تنطلق مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا يبداية من يوم الثلاثاء 6 سبتمبر المقبل، وتستمر حتّى الثاني من نوفمبر.

المجموعة الأولى

أياكس

ليفربول

نابولي

رينغرز

المجموعة الثانية

بورتو

أتلتيكو مدريد

بايرليفركوزن

كلوب بروج

المجموعة الثالثة

بايرن ميونيخ

برشلونة

إنتر ميلان

فكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة

إنتراخت فرانكفورت

توتنهام هوتسبير

سبورتنغ لشبونة

أولمبيك مارسيليا

المجموعة الخامسة

ميلان

تشيلسي

سالزبورغ

دينامو زغرب

المجموعة السادسة

ريال مدريد

لايبزيغ

شاختار

سلتيك

المجموعة السابعة

مانشستر سيتي

بوروسيا دورتموند

إشبيلية

كوبنهاغن

المجموعة الثامنة

باريس سان جيرمان

يوفنتوس

بنفيكا

مكابي