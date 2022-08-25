الرياضة العمري يتأهل إلى دور الـ 32 في بطولة العالم للسنوكر

جدة- البلاد

تأهل لاعب المنتخب السعودي للسنوكر أيمن العمري إلى الدور الـ 32 في بطولة العالم للسنوكر للناشئين تحت 21 عاما، التي تقام في العاصمة الرومانية بوخارست حتى 27 أغسطس 2022 الجاري. وجاء تأهل أيمن العمري إلى الدور 32 بعد أن تصدر مجموعته المجموعة E بكل جداره واستحقاق وبالعلامة الكاملة، حيث قدم مستويات مميزة وحقق الفوز في جميع مبارياته بنتيجة 3-0 حيث تغلب في المواجهة الأولى على منافسة الروماني أندريه ولنساك وفي المواجهة الثانية تغلب على لاعب هونغ كونغ كي بنغ وفي آخر المواجهات تغلب على منافسه الويلزي برد فريكسن. وتقام مواجهات الأدوار النهائية غدا الجمعة حيث تجرى قرعة الأدوار النهائية صباحا وتقام بعدها مواجهات الأدوار الـ 32 وبعدها تقام مواجهات الدور 16 وتقام كذلك مواجهات دور الـ 8 بينما تقام مواجهات دور الأربعة والنهائي يوم السبت. يذكر أن منافسات تحت 21 عاما في بطولة العالم شارك فيها 65 لاعبا من دول العالم تم تقسيمهم في 16 مجموعة ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ 32.

من جانبه، بارك رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر ورئيس البعثة الدكتور ناصر الشمري تأهل اللاعب أيمن العمري إلى دور ال 32 وقال: “الحمد الله على هذا التأهل الذي جاء مقرونا بمستوى مميز وأداء مشرف قدمه اللاعب أيمن العمري تمكن من حصد العلامة الكاملة وكسبنا لاعب ينتظره مستقبل كبير في هذه اللعبة بعد مقارعة منافسيه على الصعيد العالمي وتحقيق أفضل النتائج في الأدوار التمهيدية وننتظر أن يوصل تألقه في الأدوار النهائية ويحقق أفضل النتائج ونتمنى له التوفيق ومواصلة الانتصارات”. وقدم الدكتور ناصر الشمري شكره إلى سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي على دعمهما وتوجيههما للاتحادات الرياضية بشكل عام ورياضة البلياردو والسنوكر بشكل خاص. حيث استطعنا بهذا الدعم المشاركة في العديد من البطولات وجنينا ثمار هذا الدعم بتقديم مواهب للمستقبل نطمح بأن تحقق أفضل النتائج.