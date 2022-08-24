“اكتشف السعودية“ تحقق نمواً بنسبة 50% وبقيمة 24 مليون ريال في الربع الثاني من 2022

الرياض : البلاد

ارتفع النمو في الطلب على الخدمات عبر قطاعات السياحة الداخلية والخارجية والمحلية إلى زيادة القيمة الإجمالية للحجوزات إلى 2.5 مليار ريال سعودي في الربع الثاني (من أبريل إلى يونيو) 2022 – بزيادة قدرها 108% مقارنة بـ 1.2 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021، وفق لتقرير اصدرته ”سيرا“، اذ حققت الحجوزات نمواً إجمالياً قدره 4.1 مليار ريال سعودي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وهي زيادة قدرها 105% مقارنة بـ 2 مليار ريال سعودي في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت قيمة الحجوزات الإجمالية في قطاع سفر الأفراد أقوى فترة ربعية على الإطلاق إذ بلغت 1.1 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 175٪ مقارنة بـ 0.4 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021. وفي يونيو من عام 2022، وفق تقرير ”المسافر“، والتي اشارت فيه إلى تجاوز مستويات ما قبل الجائحة في يونيو من عام 2019 بنسبة 27% مع تجاوز القيمة الإجمالية للحجوزات لـ 500 مليون ريال سعودي. وعليه فإن قطاع سفر الأفراد في يتجه نحو تحقيق 4 مليارات ريال سعودي بنهاية عام 2022، كما اشارت إلى نمواً بنسبة 89% في القيمة الإجمالية للحجوزات لتبلغ 1.7 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ 0.9 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021.

وتعكس المستويات المرتفعة لحجوزات الأفراد الطلب القوي على السفر الدولي والمحلي، ولا سيما في موسم الصيف واستمرار نجاح استراتيجية القنوات المتعددة. وقد تجاوزت حجوزات لندن وباريس هذا الصيف مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019 مدفوعة بإطلاق سياسة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة للمواطنين السعوديين في 1 يونيو 2022 في المملكة المتحدة ورفع القيود المفروضة بسبب الجائحة في فرنسا.

وقد أصبحت كل من تايلاند وتركيا أيضاً من بين الوجهات الأكثر طلباً بفضل الإعلان عن إعفاء المواطنين السعوديين من متطلبات التأشيرة لزيارة تايلاند والسماح لهم بزيارة تركيا.

كما سجّل قطاع سفر الشركات والقطاع الحكومي نمواً بنسبة 27٪ في القيمة الإجمالية للحجوزات، من 473 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021 إلى 600 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022، وفق تقرير المسافر اعمال

وواصلت حجوزات الأفراد والشركات ارتفاعها ونموها الايجابي في تأجيرالسيارات، إذ ازدادت حجوزات الأفراد من خلال تطبيق لومي للهاتف المحمول ومنافذ البيع بالتجزئة في المطارات والمواقع الرئيسية في جميع أنحاء المملكة بشكل مطرد مع زيادة في الإيرادات بنسبة 40٪، من 122 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021 إلى 171 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022. وفق تقرير ”لومي”

وسجلت رحلات الحج والعمرة إيرادات بقيمة 10 ملايين ريال سعودي للربع الثاني من عام 2022، وهي زيادة كبيرة عن الربع الثاني من عام 2021. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بعودة الطلب على أداء مناسك العمرة بعد أن تم رفع أو تخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة وفق تقرير ”مواسم“

فيما سجلت “اكتشف السعودية”، نمواً في القيمة الإجمالية للحجوزات بقيمة 24 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وشهد الطلب على السياحة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية نمواً غير مسبوق بعد فتح برنامج التأشيرة عند الوصول، الذي يسمح لحاملي التأشيرات سارية المفعول من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة شنغن بدخول أراضيها، فضلاً عن الترويج الشامل للمملكة كوجهة سياحية رائدة.

حققت وحدة أعمال الضيافة إيرادات بلغت 27 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 93% في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع نفسه من عام 2021. ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدلات الإشغال في عقارات “سيرا” في مكة المكرمة بسبب زيادة الطلب على الحج والعمرة والنمو المطرد الذي شهده فندقان تابعان لعلامة “تشويس” التجارية في جدة منذ افتتاحهما في يناير من هذا العام.

وتعليقاً على نتائج الربع الثاني من العام الحالي، قال ماجد النفيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سيرا”: “ها نحن قد حققنا ربعاً ماليّاً قويّاً آخر في مجموعة ’سيرا‘ مدعوماً بالنمو المطّرد الذي سجّلته مختلف وحدات الأعمال في مجموعتنا. كما سجلّنا موسم حجز إيجابياً خلال أشهر الصيف في ظل الزيادة المتواصلة للطلب على السفر بفضل تركيز القيادة السعودية الحكيمة على تعزيز قطاع السياحة ودعمه باعتباره أحد أبرز العوامل المساهمة في الاقتصاد الوطني. ونحن في مجموعة ’سيرا‘ ما نزال عند التزامنا بتلبية الطلب المتزايد من عملائنا وضمان حصولهم على أفضل منتجات وخدمات السفر، مع الحرص على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي”.