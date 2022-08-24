“سيارا” تقدم تجربة طهي فريدة وممتعة في السعودية

جدة : البلاد

تتيح شركة “سِيارا”، وهي تعتبر أحد أكبر منتجي المواد الغذائية في العالم و التي تلتزم كلياً بإنتاج المنتجات الحلال عالية الجودة، لتقديم تجربة استثنائية لاستكشاف متعة الطهي في المنازل والمطابخ في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال طرح أصناف عالية الجودة من الأطعمة المجمدة. ويشار إلى أن العلامة التجارية “سيارا” متواجدة في أكثر من 150 دولة، وهي جزء من شركة “جي بي إس” JBS، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع الأطعمة القائمة على البروتينات، وهي توفر مجموعة واسعة من الأطعمة المجمدة الحلال كلياً من الدجاج الكامل وقطع الدجاج، والدجاج المغطى بالبقسماط وبرجر الدجاج وبرجر لحم البقر واللحوم المفرومة والنقانق وكرات اللحم والخضروات والمأكولات البحرية والفواكه المجمدة وغيرها من الأطعمة الأخرى.

وللترويج لمنتجاتها، أعلنت “سيارا” عن تعاونها أيضاً مع مدون الطعام السعودي والمؤثر هشام باعشن سفيراً لعلامة “سيارا” التجارية باعتباره مدون طعام مشهور إقليمياً ولديه أكثر من 11 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أنه سيحتفل بتجربة متعة الطهي مستمداً إلهامه من عروض المنتجات المتنوعة و الأصناف الواسعة التي تقدمها “سيارا” من خلال ابتكار أطباق مميزة مستوحاة من مطبخ المملكة العربية السعودية تأسر الألباب بنكهاتها الاستثنائية وطعمها اللذيذ وتبهر الحواس وفي الوقت ذاته تسلط الضوء على الثقافة والتراث الغني للمملكة.

يقول مدون الطعام هشام باعشن: “من دواعي سروري البالغ أن أرحب بالعلامة التجارية “سيارا” في المملكة العربية السعودية وأن أشارك في الاحتفال بمتعة التذوق.” ويضيف قائلاً: “بالإضافة إلى طعمها الشهي وقيمتها الغذائية، توفر الأصناف الواسعة من منتجات “سيارا” راحة كبيرة أيضاً مما يجعل الطهي تجربة ممتعة للجميع، سواء كانوا طهاة محترفين أو ربات منازل. وقد أصبح الناس يدركون بشكل متزايد قيمة وفوائد الأطعمة المجمدة ويكتشفون في نفس الوقت طرقاً جديدة ومبتكرة لإدراج تلك الأطعمة في نظامهم الغذائي وأثناء ما يقومون به من طهي خلال رحلاتهم الداخلية. ويستطيع المستهلكين من خلال استخدامهم منتجات “سِيارا” ملاحظة سهولة تحضيرها و تنوعها مما يساعد في إعداد أشهى الوجبات لأسلوب حياة صحي”.

وأضاف بالقول، “إن ما يميز منتجات “سِيارا” في الواقع هو جودتها الفريدة سواء جودة الأصناف المغطاة بالبقسماط المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل أو في الأصناف الأخرى غير المغطاة بالبقسماط بمذاقها الرائع وخليط نكهاتها الفريد، حيث يمكنكم بكل بسهولة تمييز جودتها عن جودة المنتجات الأخرى الموجودة في الأسواق”.

تتميز الأطعمة المجمدة بفوائد عديدة من أهمها أنها مجمدة على الفور بعد تصنيعها لتبقى طازجة ولذيذة كما أنها سريعة التحضير، وبالإضافة إلى ذلك فهي أيضاً خالية من المواد الحافظة ولها عمر تخزين أطول وهدر أقل وهذا كله يؤدي بدوره إلى توفير التكاليف والأهم من ذلك أنها مصدر عظيم للتغذية. ونحن نطبق في “سيارا” مبدأ “جمدها وهي طازجة” أثناء تجميد الأطعمة مما يجعلها تحافظ على نضارتها ويجنبها فقدان الفيتامينات والعناصر الغذائية أثناء النقل من المزرعة إلى المصنع ومن المصنع إلى بائع التجزئة.

وستقدم العلامة التجارية “سيارا” أكثر من 120 منتجاً تم تصنيعه وفقاً لأعلى معايير الجودة مع الأخذ في الحسبان ثقافة المأكولات العربية في منطقة الشرق الأوسط.

تتوفر الآن جميع المنتجات الجديدة عبر منافذ البيع الرائدة والحديثة وفي أسواق “الهايبر ماركت” وفي السوبر ماركت وفي محلات البقالة في جميع أنحاء المملكة مما يعزز إستراتيجية “سيارا” في تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة داخل المملكة وفي المنطقة بأكملها.

لمزيد من المعلومات حول “سيارا” ووصفاتها وغيرها من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.searafoodsme.com/

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