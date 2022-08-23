رد تاغ تطلق تشكيلتها الجديدة والشاملة من تصاميم الجينز العملية

الرياض : البلاد

أطلقت رد تاغ، العلامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية بأسعار مدروسة، تشكيلةً مخصصة وواسعة من تصاميم الجينز مع خياراتٍ متنوعة للرجال والسيدات والأطفال. وتحتفي التشكيلة الجديدة بالمتانة العالية واللمسة الشخصية المميزة التي تتميز بها تصاميم الجينز.

وتضم تشكيلة رد تاغ الجديدة سروايل الجينز بتصاميمٍ كلاسيكية وعصرية وألوانٍ متعددة، بما يلبي حاجة العملاء إلى قطعٍ متجددة تجمع بين الإطلالة الأنيقة والعملية في الوقت ذاته. وتركّز التشكيلة بشكل خاص على أزياء السيدات في تأكيد على جهود العلامة لدعم تمكين المرأة ومواكبة الانفتاح الاجتماعي والثقافي في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في رد تاغ: “تعود بداية تصاميم الجينز تلبيةً لاحتياجات العمّال الذين يحتاجون ملابس متينة. ولذلك فهو يرمز إلى قوّة التحمل والجهود والمثابرة. وتحرص تشكيلتنا الجديدة على تقديم خيارات عصرية وكلاسيكية وتسليط الضوء على مزايا الجينز بما يتماشى مع أحدث اتجاهات الموضة ويلبّي تطلعات جميع العملاء من مختلف الأذواق”

وتبرز ضمن التشكيلة السراويل بتدرجاتٍ لونية متباينة والسراويل المزينة ببقع بيضاء بقصات ضيقة ومستقيمة وقصيرة لتُلائم خياراتٍ متنوعة من البلوزات والكنزات. ويُمكن للراغبين بتنسيق القطع المميزة مع بعضها، اختيار السروايل الضيقة جداً من القطن والليكرا المزودة بأربطة مطاطية على الخصر لإطلالة مريحة ومتألقة. كما تضم التشكيلة السروايل بنقشات مربعة والسراويل الجلدية والتنانير الملتفة المزودة بفتحة والسراويل الضيقة مع درزة أمامية باللونين الأسود والبيج الفاتح. إضافة إلى خياراتٍ واسعة من القطع المُحببة لدى الكثيرين مثل السراويل بخصر عالي والسراويل الواسعة والسراويل بدون سحاب والسراويل الفضفاضة والتصاميم الفضفاضة من الأعلى والضيقة من الأسفل.

وتضم التشكيلة المخصصة للرجال سروايل الجينز باللون الأزرق الفاتح والتي تحتفي بعبقرية هذا الاختراع الثوري، إلى جانب مجموعة من كنزات تي شيرت والتي يمكن تنسيقها مع السراويل الرياضية بتصاميم وألوان كثيرة تُرضي جميع الأذواق. كما تخصّ التشكيلة الأولاد بإطلالات عملية وعصرية مع سراويل الجينز الفاتحة بقصات واسعة من الأعلى وضيقة في الأسفل، وقمصان تي شيرت باللون الأبيض. وتحرص رد تاغ على توفير خيارات من السراويل المزودة بأربطة والسراويل الرياضة للأولاد من عشاق الإطلالةٍ الأنيقة.

وتواصل رد تاغ توسيع نطاق أعمالها في المنطقة، من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات المميزة، مثل خدمة الاستبدال بأي وقت وبأي مكان وخدمة مقاسك المثالي وخدمة تنسيق الأزياء وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل. تحرص رد تاغ على تعزيز مكانتها الإقليمية في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية من خلال تقديم مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة في الشرق الأوسط، وإطلاق برنامج الولاء متعدد المستويات، مكافآت رد تاغ، الذي يضم أكثر من 15 مليون عضو. وحصدت العلامة مؤخراً جائزة ريتيل مي 2021 عن فئة أفضل حملة تسويقية للعام احتفاءً بمساهماتها المميزة.

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