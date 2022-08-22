فيديو: أهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل 3-3

أجبر نيوكاسل يونايتد ضيفه حامل اللقب مانشستر سيتي على التعادل 3-3 ظهيرة الأحد 21 أغسطس ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

أقيمت المباراة في ملعب “سانت جيمس بارك” معقل نيوكاسل بصافرة الحكم الإنجليزي غاريد غيليت وسط حضور جماهيري غفير في المدرجات.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في الوصافة من فوزين وتعادل، فيما ارتقى نيوكاسل إلى الترتيب الـ6 برصيد 5 نقاط من تعادلين وانتصار.

افتتح إلكاي غوندوغان التسجيل لسيتي في الدقيقة 8، ورد نيوكاسل بهدفين متتاليين عبر ميغيل ألميرون وكالوم ويسلون بالدقيقتين 28 و39.

وزاد “الماغبايس” بالهدف الثالث عبر كيران تريبر بالدقيقة 54. لكن “السماوي” أدرك التعادل عبر هالاند بالدقيقة 60 وبرناردو سيلفا بالدقيقة 64.

أهداف مانشستر سيتي ونيوكاسل 3-3