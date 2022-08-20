الرياضة الاتفاق يفتح ملف مواجهة الطائي

الدمام- حمودالزهراني

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم السبت على ملعبه الرديف بالنادي ، بعد أن تمتع كامل الفريق براحة يوم أمس بعد عودتهم من معسكر تركيا. تأتي تحضيرات افتتاحية فارس الدهناء استعداداً لاستضافة الطائي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2022/23. وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد شهد مشاركة ثنائي الأخضر الأولمبي فيصل وأحمد الغامدي بعد فراغهما من المشاركة الدولية> على صعيد متصل، لم يشارك الألماني أمين يونس في تدريبات الفريق بسبب تعرضه إلى وعكة صحية، فيما أجرى مدافع الاتفاق علي فؤاد عملية جراحية في الرباط الصليبي.