الرياضة

ليفاندوفسكي يتعرض للسرقة في برشلونة

محمد ابو الوفاaccess_time22 / محرم / 1444 هـ      19 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
سرقة ليفاندوفسكي في برشلونة

سرق مجهولون متعلقات ثمينة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 عامًا) أمام بوابات تدريبات نادي برشلونة الإسباني الخميس 18 أغسطس.

 

ليفاندوفسكي كان في طريقه لمقر تدريبات برشلونة “خوان غامبر” صبيحة الخميس، وتوقف عند البوابات للتوقيع على أقمصة المشجعين.

 

في تلك الأثناء، اقترب 3 أشخاص من ليفاندوفسكي وسرقوا ساعة يد ثمينة كان يرتديها عبر الشد السريع مباشرة من معصم اللاعب.

 

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تبلغ قيمة ساعة يد ليفاندوفسكي قرابة 75 ألف دولار بحسب يومية “SPORT” الإسبانية، كما حاول اللصوص سرقة هاتف اللاعب الشخصي.

 

وسارع ليفاندوفسكي بمساعدة شرطة مقاطعة كاتالونيا المنتشرة في المنطقة، في مطاردة اللصوص حتّى تمكّنوا من استعادة المسروقات.

 

 

m.abo.elwafa

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