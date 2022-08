ليفاندوفسكي يتعرض للسرقة في برشلونة

سرق مجهولون متعلقات ثمينة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 عامًا) أمام بوابات تدريبات نادي برشلونة الإسباني الخميس 18 أغسطس.

ليفاندوفسكي كان في طريقه لمقر تدريبات برشلونة “خوان غامبر” صبيحة الخميس، وتوقف عند البوابات للتوقيع على أقمصة المشجعين.

في تلك الأثناء، اقترب 3 أشخاص من ليفاندوفسكي وسرقوا ساعة يد ثمينة كان يرتديها عبر الشد السريع مباشرة من معصم اللاعب.

تبلغ قيمة ساعة يد ليفاندوفسكي قرابة 75 ألف دولار بحسب يومية “SPORT” الإسبانية، كما حاول اللصوص سرقة هاتف اللاعب الشخصي.

وسارع ليفاندوفسكي بمساعدة شرطة مقاطعة كاتالونيا المنتشرة في المنطقة، في مطاردة اللصوص حتّى تمكّنوا من استعادة المسروقات.

❗️Robert Lewandowski stopped his car to attend the fans upon his arrival at the Ciutat Esportiva today. Then a thief opened the passenger door and tried to steal his phone and run away. It is unknown whether it was successful. Minutes later police arrived.

Via: @mundodeportivo pic.twitter.com/g5LswDUbVe

— Barça Buzz (@Barca_Buzz) August 18, 2022