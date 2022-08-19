ريال مدريد يؤكد: كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد

أكّد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أن لاعبه البرازيلي كاسيميرو قرر الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بالميركاتو الصيفي الحالي.

ظهر أنشيلوتي الجمعة 19 أغسطس في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي: “تحدثت مع كاسيميرو وهو يريد خوض تحدٍ جديدٍ. إنه يتفهّم قراره والمفاوضات حاليًا جارية مع إدارة مانشستر يونايتد”.

وأوضح أنشيلوتي أن كاسيميرو لن يكون متاحًا في المباراة أمام سيلتا فيغو، فيما أشارت تقارير إلى أن اللاعب سيسافر اليوم إلى إنجلترا.

"If it's his will to try a new challenge, we need to understand it and we need to accept it with as much respect and love as possible." Carlo Ancelotti accepts that Casemiro wants to leave Real Madrid and join Man Utd. 🤝 pic.twitter.com/fnvOgcC7KO — SPORF (@Sporf) August 19, 2022



مسيرة ذهبية لكاسيميرو مع ريال مدريد

وأسدل كاسيميرو الستار عن مسيرة ذهبية مع ريال مدريد ممتدة منذ 2013 عندما وفد إليه أول مرة من ساوباولو مقابل 6 ملايين يورو.

ظهر كاسيميرو بقميص ريال مدريد في 336 مباراة في جميع البطولات، وسجّل معه 31 هدفًا فيما قدّم 29 تمريرة حاسمة لزملائه.

وحقق كاسيميرو 18 لقبًا مع ريال مدريد على الصعيد المحلي والقاري، أبرزها 5 مرات دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب للدوري الأسباني.



تفاصيل عقد كاسيميرو مع مانشستر يونايتد

بحسب يومية “ديلي ميرور” البريطانية، سيدفع مانشستر يونايتد 70 مليون يورو لريال مدريد نظير الحصول على خدمات كاسيميرو.

يمتد عقد كاسيميرو مع مانشستر يونايتد إلى صيف 2027 مع راتب يتراوح بين 300 و 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

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من المتوقع أن يأخذ كاسيميرو البالغ 30 عامًا دورًا حيويًا في خط وسط النادي الإنجليزي وبالتحديد أمام خط الدفاع، كلاعب وسط دفاعي.

وأظهر لاعبو الوسط الدفاعي في مانشستر يونايتد، فريد وماكتوميناي مستويات باهتة خلال أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز.