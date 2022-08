ريال مدريد يؤكد: كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد

أكّد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أن لاعبه البرازيلي كاسيميرو قرر الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بالميركاتو الصيفي الحالي.

ظهر أنشيلوتي الجمعة 19 أغسطس في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي: “تحدثت مع كاسيميرو وهو يريد خوض تحدٍ جديدٍ. إنه يتفهّم قراره والمفاوضات حاليًا جارية مع إدارة مانشستر يونايتد”.

وأوضح أنشيلوتي أن كاسيميرو لن يكون متاحًا في المباراة أمام سيلتا فيغو، فيما أشارت تقارير إلى أن اللاعب سيسافر اليوم إلى إنجلترا.

