هل حقًا يريد إيلون ماسك شراء مانشستر يونايتد؟

نشر رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة “تسلا” إيلون ماسك تغريدة كتب خلالها إنه يريد شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الثلاثاء 16 أغسطس.

كتب ماسك عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر: “سأشتري نادي مانشستر يونايتد”.. ولاقت التغريدة رواجًا هائلًا بين روّاد منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد أن وصلت التغريدة إلى نحو مليون إعجاب وتفاعل واسع، تراجع ماسك وكتب بعدها بساعات: “كلا، إنها مزحة، لا أخطط لشراء أي نادٍ رياضي”.



تبلغ القيمة السوقية لنادي مانشستر يونايتد نحو ملياري دولار، فيما تؤول ملكيته إلى 6 أبناء من عائلة غلايزر الأمريكية من دون حصة أغلبية.

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ماسك كان قد أبرم صفقة مع إدارة “تويتر” لشراء المنصة الإلكترونية مقابل 44 مليار دولار، قبل أن يتراجع ويحدث منزاعات قضائية بين الطرفين.

ورفعت إدارة “تويتر” دعوة قضائية لإلزام ماسك بعملية الشراء، فيما يصر الأخير على الانسحاب، وستبدأ أولى جلسات المحاكمة يوم 17 أكتوبر.